«Женщины за будущее» призывают Парламент не поддерживать законопроект об «иноагентах»

Женская бизнес-ассоциация «Женщины за будущее» опубликовала 13 мая заявление, в котором подробно обсуждаются риски, которые создаст принятие закона об «иностранных агентах» для евроинтеграции Грузии, а также какие еще инструменты существуют для обеспечения прозрачности неправительственных организаций и призывает власти не принимать законопроект в третьем чтении.

Основательницей и председателем Правления бизнес-ассоциации «Женщины за будущее» является Нино Кобахидзе, бывшая заместитель главы Администрации правительства Грузии (2014-2017 годы) во время премьерства Ираклия Гарибашвили и Георгия Квирикашвили.

В ассоциации подчеркивают, что, с одной стороны, противоречивое содержание законопроекта, а с другой стороны, события вокруг него стали предметом серьезной полемики в обществе, что «еще больше углубляет поляризацию в стране и оказывает негативное влияние на пути Грузии к членству в ЕС». Этим заявлением они напоминают общественности, что западные партнеры Грузии четко заявили, что закон не соответствует фундаментальным принципам Евросоюза. В заявлении говорится, что это противоречит статье 78 Конституции Грузии, которая обязывает конституционные органы «принимать все меры в пределах своих полномочий для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора».

В заявлении ставятся под сомнение мотивы закона и говорится, что прозрачность деятельности и финансов организаций, финансируемых из-за рубежа, обеспечивается доступом государства к их отчетам и официальным декларациям, а «с другой стороны, в Грузии уже есть закон о лоббировании, который уже регулирует лоббистскую деятельность, а «Уголовный кодекс» и другие правовые документы Грузии регулируют вопрос шпионажа».

«Сегодня возникают легитимные вопросы относительно того, что законопроект нанесет ущерб демократическим процессам и будет способствовать дискредитации организаций, финансируемых стратегическими партнерами Грузии, путем присвоения им статуса «агентов»; Это будет вредно для демократических процессов. Это, в свою очередь, окажет негативное влияние на приток иностранных инвестиций в Грузию и экономику страны в целом», – говорится в заявлении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)