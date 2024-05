Президент осуждает «провокационную» речь Иванишвили и просит о визитах европейцев на высоком уровне

На встрече с послами ЕС 4 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступление основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили на контракции, проведенной 29 в поддержку законопроекта об «иностранных агентах», было «очень провокационным» «как в вашем (ЕС) отношении, так и в отношении грузинскому народу». Президент заявила, что Грузия находится в «напряженной» ситуации, и добавила: «моя просьба провести визиты на высоком уровне в этот период, до конца мая, потом я знаю, что для европейцев наступает другой период – период выборов европейского парламента».

Говоря об акциях протеста против законопроекта, которые проходят в последнее время, президент заявила, что молодые люди «мирно и очень ответственно» стоят на улицах. По ее словам, она не является лидером какого-либо движения, однако поддерживает все, что «соответствует нашему европейскому желанию».

В этом контексте Саломе Зурабишвили подчеркнула важность стабильности и добавила, что «ответственность за то, что происходит сегодня, что произойдет завтра или послезавтра, лежит на властей страны, поскольку… эти события были вызваны тем фактом, что что власть ниоткуда повторно представила этот очень провокационный закон об «иностранных агентах» и другие законы, когда вся страна объединилась вокруг европейского пути, когда мы получили статус кандидата, когда наша футбольная команда вышла на чемпионат Европы».

Президент заявила, что законопроект является «провокацией и насилием» над народом. По ее словам, «мы увидели нападки на наших партнеров и хочу принести извинения за слова, которые были использованы в адрес ваших стран».

Далее она рассказала о поддержке со стороны партнеров на протяжении 33 лет и заверила послов ЕС, что «грузины никогда не чувствовали себя никоим образом порабощенными ни одной из ваших стран, ни вашим доминированием (господством), в отличие от наших соседей».

Президент обвинила власть Грузии в «насильственной риторике» и пообещала продолжить усилия, направленные на сохранение стабильной среды. «Я здесь для того, чтобы сделать все для того, чтобы сохранить стабильную среду, возможность пойти на выборы, что позволит нам исправить все принятые законы, которые не соответствуют нашим планам европейской интеграции», – заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, это означает, что власть должна взять на себя ответственность, чтобы было меньше провокаций, она должна лучше понимать, какова общая воля населения. Она обратилась к партнерам, что «период, который сейчас начинается, очень решающий, это будет третье чтение закона, думаю, что метод выбора дат также немного провокационный». Президент отметила, что пасхальный период должен был стать периодом объединения и деполяризации.

Президент поблагодарила партнеров за поддержку Грузии и заявления в поддержку европейского пути Грузии и добавила, что «европейский путь Грузии остается единственным путем Грузии (как написано в нашей Конституции)».

