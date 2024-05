Верховный комиссар ООН обеспокоен применением непропорциональной силы против демонстрантов

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 2 мая выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о ненужном и непропорциональном применении силы сотрудниками правоохранительных органов против граждан и работников СМИ во время протестов против законопроекта об «иностранных агентах», и призвал власти Грузии провести расследование по обвинениям в ненадлежащем обращении и отозвать спорный законопроект.

Верховный комиссар заявил, что власть должна полностью уважать и соблюдать право граждан Грузии на свободу выражения мнений и мирных собраний. «Любое ограничение этих прав должно быть основано на принципах законности, необходимости и соразмерности», – подчеркивает верховный комиссар, добавляя, что «применение силы во время протестов всегда должно быть исключительной и крайней мерой, которая должна применяться в случае непосредственной угрозы».

Верховный комиссар ООН по правам человека призывает власти Грузии провести «быстрые и прозрачные» расследования всех случаев ненадлежащего обращения во время акций протеста, после них или во время задержания. «Все те, кто был произвольно задержан за реализацию своего права на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны быть немедленно освобождены», – подчеркнул Фолькер Тюрк, добавив, что все обвинения с них должны быть сняты.

Верховный комиссар ООН также призывает протестующих осуществлять свои права мирным путем и не прибегать к насилию.

Верховный комиссар призывает власти Грузии отозвать законопроект об «иностранных агентах» и начать диалог, в том числе с неправительственными организациями и СМИ. «Называть неправительственные организации и СМИ, получающие иностранное финансирование, «организациями, проводящими интересы иностранной силы», представляет собой серьезную угрозу правам на свободу выражения мнений и объединений», — говорится в заявлении.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)