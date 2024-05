Президент Зурабишвили призывает молодежь к спокойствию и заявляет, что длительная борьба закончится на выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к участникам демонстрантам, протестующим против закона об «иноагентах», вечером 1 мая, после того как ситуация у ворот Парламента на улице Читадзе обострилась, поскольку несколько молодых людей попытались проникнуть во двор Парламента. По словам президента, она стоит рядом с участниками митинга. «Эти выступления необычны, за нами наблюдает весь мир, сегодняшнее выступление показывает настроение, отношение и решимость народа Грузии. Это самая большая сила для нас, чтобы выиграть ту длительную борьбу, которая заканчивается на выборах, что Грузия никогда не будет Россией!», – заявила президент.

Президент Зурабишвили обратилась к «молодежи с пламенем в сердцах» и отметила, что «кое-чего не нужно делать: оставьте ворота Парламента, там больше ничего не происходит, этот закон уже принят во втором чтении, и наша борьба уже не этот закон, наша борьба проходит через выборы и через отмену всех тех законов, которые были недавно приняты властью и которые отдаляют нас от нашего европейского пути. Это наша цель».

Отметив, что сегодня страстная неделя, она призвала участников митинга «мирно встать на проспекте Руставели и еще раз показать миру, что такое Грузия, что может сделать Грузия и на что способна молодежь Грузии!».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)