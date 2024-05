Патриархия ГПЦ: отношения должны перейти с улицы за стол переговоров

После долгого молчания по поводу развития событий вокруг законопроекта об «иностранных агентах» Служба по связям с общественностью Патриархии ГПЦ 1 мая опубликовала заявление, в котором говорится, что «настало время перевести отношения с улицы за стол переговоров в поиске мирного решения возникшего политического кризиса».

«С болью в сердце следим за событиями, происходящими на проспекте Руставели в дни, предшествовавшие славному воскресению Иисуса Христа. Напряженная ситуация и поляризация, вызванные недавними разногласиями в нашем обществе, заставляют задуматься», – говорится в заявлении, – «Какие бы ни были условия, мы все несем особую ответственность за защиту гражданского мира в этой ситуации, будь то государство, Церковь, неправительственный или политический спектр».

«Поэтому мы считаем, что в столь сложный период оскорбительные действия в отношении государственных учреждений и особенно сотрудников правоохранительных органов, а также нарушение права выражать свое мнение мирным путем или возможное превышение силы нанесут вред всем», – говорится в заявлении Патриархии ГПЦ.

В заявлении также отмечается, что «переведя этот процесс в формат диалога, мы будем способствовать мирному проведению мероприятий и избежим вредных последствий для нашей страны и будущих поколений».

