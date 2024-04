В День Сил обороны президент критикует правительство, премьер говорит о «предательстве страны»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в качестве главнокомандующего и премьер-министр Ираклий Кобахидзе 30 апреля выступили на мероприятии, посвященном Дню Сил обороны Грузии. Президент резко раскритиковала риторику официальных лиц на вчерашнем митинге «Грузинской мечты», а премьер-министр Кобахидзе назвал Саломе Зурабишвили «предателем».

Выступление президента Саломе Зурабишвили

В своем выступлении перед Силами обороны Грузии президент Зурабишвили заявила, что «грузинская армия лучше всех знает, кто враг, а кто друг; Кто пытался нас уничтожить и кто помог нам создать современные Силы обороны».

Далее президент Грузии заявила:

«Сегодня некоторые хотят представить наших союзников и партнеров на протяжении тридцати лет, как некую неизвестную и безликую «партию войны», которая втягивает Грузию на авантюру или конфронтацию. Это большая ложь и вредительство!

Мы, и в первую очередь вы, все прекрасно знаем, и не только за последние 30 лет, кто является неустанным врагом грузинской государственности и независимости, который боролся начиная с XIX века против грузинского языка, кто боролся с Грузинской Церковью и верой, и кто боролся против всех усилий за независимость Грузии.

Проповедовать сегодня, что враг не враг, а друг и союзник не союзник, это то же самое, что отрицать мать есть мать и отец есть отец!

Кто, как не грузинская армия, знает – кто нас проводил нам учения, кто принимал наших студентов в различных военных академиях, кто подбадривал нас, когда мы были в беде, когда нам требовалось оснащение и многое другое, и кто даже сегодня стоит рядом с нами.

Именно в то время, когда страна находится на распутье и должна сделать самый экзистенциальный выбор – быть или не быть, поскольку быть без свободы – это не существование. Мы все обязаны найти путь к единению, проявить стойкость, мужество, пример отношения и любви к Родине, а кто сеет противостояние и провокации, тот против своей армии и Родины, кто проповедует единство, тот делает ставку на будущее страны, на молодежь!

Хочу поблагодарить вас за прошлые и завтрашние победы. Ваша и наша победа проходит не на войну, а на мир, мирную Грузию можно представить только в лоне Европы и в равноправном сообществе. Вы стоите на страже этого будущего!

Да здравствует Грузинская Армия, Силы обороны, каждый солдат!

Да здравствуют героические воины, принесшие жизнь в жертву за независимость, суверенитет и свободу страны! Память о них бессмертна!».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе

Выступая на мероприятии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил: «в своем приветствии я сознательно не упомянул предыдущего спикера и не позволяю грузинской армии реагировать на ее (президента) политические заявления, которые совершенно неуместны для сегодняшнего дня» и для высокой должности президента. Каждый ответит перед Богом за нарушение присяги перед Конституцией и за предательство страны».

Затем он поздравил Силы обороны с 33-летнм юбилеем. По словам Кобахидзе, забота об армии и военнослужащих и дальнейшее признание их заслуг является одним из главных приоритетов и обязанностей правительства.

«Мы гордимся нашей армией, которая является неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Армия – это большая семья, к которой принадлежит и которая объединяет каждого гражданина Грузии», – добавил он.

