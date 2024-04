Страж суда: Высший совет юстиции выделил 1,3 млн лари на надбавки судьям

Организация «Страж суда Грузии» заявила 22 апреля, что Высший совет юстиции на сессии 17 апреля принял решение об определении надбавок судьям, согласно которому в апреле этого года все судьи судов первой и второй инстанции в дополнение к текущей ежемесячной надбавке будут получать 100% должностного оклада в виде надбавки. Всего на надбавки будет потрачено 1,3 миллиона лари.

«Страж суда» заявляет, что вознаграждение судей состоит из должностного оклада и надбавок. В частности, должностной оклад судей определяется статьей 69 Органического закона Грузии «Об общих судах», а надбавки определяются Высшим советом юстиции. «Следует отметить, что размер надбавки или критерии ее определения не установлены законом или иным нормативным актом, а это означает, что Высший совет юстиции может назначить судьям любой размер надбавки», – отмечают в организации.

По заявлению организации, «непрозрачность правил вознаграждения за труд судей дает Высшему совету юстиции широкую свободу действий, что, в свою очередь, увеличивает риск влияния на судью».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)