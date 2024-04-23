Высший совет юстиции Грузии. Фото: facebook.com/HighCouncilofJusticeofGeorgia/
Новости

Страж суда: Высший совет юстиции выделил 1,3 млн лари на надбавки судьям

Civil.ge Send an email 23/04/2024 - 14:30
6 1 minute read

Организация «Страж суда Грузии» заявила 22 апреля, что Высший совет юстиции на сессии 17 апреля принял решение об определении надбавок судьям, согласно которому в апреле этого года все судьи судов первой и второй инстанции в дополнение к текущей ежемесячной надбавке будут получать 100% должностного оклада в виде надбавки. Всего на надбавки будет потрачено 1,3 миллиона лари.

«Страж суда» заявляет, что вознаграждение судей состоит из должностного оклада и надбавок. В частности, должностной оклад судей определяется статьей 69 Органического закона Грузии «Об общих судах», а надбавки определяются Высшим советом юстиции. «Следует отметить, что размер надбавки или критерии ее определения не установлены законом или иным нормативным актом, а это означает, что Высший совет юстиции может назначить судьям любой размер надбавки», – отмечают в организации.

По заявлению организации, «непрозрачность правил вознаграждения за труд судей дает Высшему совету юстиции широкую свободу действий, что, в свою очередь, увеличивает риск влияния на судью».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 23/04/2024 - 14:30
6 1 minute read

მსგავსი/Related

Группа, связанная с российской разведкой, провела в Тбилиси конференцию по «традиционным ценностям»

22/04/2024 - 23:05

Премьер Грузии выступит на Конференции консервативных политических действий в Венгрии

22/04/2024 - 19:04

Суд признал пять человек виновными по делу об убийстве Роина Шавадзе

22/04/2024 - 16:52

В первом квартале 2024 года количество иностранных посетителей выросло на 11%

22/04/2024 - 16:09
Back to top button