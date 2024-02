Прошло 103 года со дня оккупации Грузии советской Россией

25 февраля, в связи со 103-й годовщиной захвата столицы Грузии советской Красной Армией и начала советской оккупации, на административных зданиях в Грузии были спущены государственные флаги.

День советской оккупации официально отмечается в Грузии после того, как в 2010 году Парламент единогласно принял резолюцию, предписывающую правительству организовывать различные мемориальные мероприятия каждое 25 февраля в память о сотнях тысяч жертв политических репрессий коммунистического оккупационного режима.

Утром 25 февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель Парламента Шалва Папуашвили, вице-премьер и министр обороны Ираклий Чиковани, мэр Тбилиси Каха Каладзе и депутаты возложили венки к мемориалу кадетам в Коджори.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Твиттере: «для сохранения будущего, необходимо помнить уроки прошлого. Независимость и свобода победили сегодня! Империалистские попытки России испытать нашу силу твердость на наших оккупированных территориях или с помощью гибридных мер не могут восстановить прошлое. Грузия свободна и тверда, она твердо движется в сторону Европы, и никто не может сбить ее с пути, который является свободным выбором грузинского народа». В президентском дворце был спланирован ряд мероприятий, посвященных годовщине советской оккупации.

Отметив, что «этот день является одним из самых тяжелых и трагических в истории Грузии», председатель Парламента Шалва Папуашвили в посте, опубликованном в Facebook, заявил, что «несмотря на большие усилия грузинских патриотов, созданная тогда республика не смогла справиться со злой силой, которая разрушила перспективу развития и свободы нашей страны». По его словам, «оккупация продолжается и сегодня», но «в отличие от 20-х годов прошлого века, сегодня мы гораздо сильнее, суверенны и уверены в себе. У нас хватает сил, и у нас есть цель положить конец оккупации, объединить страну и еще больше укрепить суверенитет грузинского государства».

Министр обороны Ираклий Чиковани заявил: «это самые тяжелые дни в истории Грузии, но в то же время весь мир увидел, насколько велики мужество и патриотизм стражей грузинского государства».

Один из лидеров партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, который также был в Коджори, заявил, что «мы пришли сегодня сюда, чтобы отдать дань памяти героев, чтобы беречь свободу и государственность». По его словам, «все мы знаем, кто такие Грузинская мечта, но сегодня я воздержусь, потому что бывают дни, когда партийная принадлежность не имеет значения».

«Наш сегодняшний враг является прямым потомком того зла, жертвами которого стали юнкеры и те люди, которых сегодня чтит вся Грузия», – заявил лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, – «Сегодня мы также сталкиваемся с вызовом того же типа: в этот исторический момент мы должны суметь объединиться внутри нашей страны, не оставляя места нашему врагу внутри национального тела страны; интегрируясь со свободным миром, укрепляя нашу обороноспособность, защищая нашу независимость. Любой другой альтернативный путь попытаться заключить какое-то соглашение с врагом таким образом, чтобы мы не были сильными и не стали частью свободного мира — это в лучшем случае самообман, а в худшем — непосредственное выполнение дела врага».

Советская Россия вторглась в Демократическую Республику Грузия в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года, несмотря на то, что признала ее девятью месяцами ранее. После нескольких дней тяжелых боев под Тбилиси Красная Армия 25 февраля вошла в столицу, и в этот день началась 70-летняя советская оккупация Грузии. Сопротивление грузин продолжалось еще пять недель. Правительство сначала переехало в Кутаиси, затем в Батуми, откуда 17 марта 1921 года выехало во Францию. Страна восстановила свою независимость 9 апреля 1991 года.

