Индекс управления Грузии за 2023 год менее оптимистичен в отношении страны

Институт политики Грузии (GIP) опубликовал третье издание Индекса управления Грузией (GGI), который рисует менее оптимистичную картину о стране и утверждает, что показатели Грузии в любой сфере управления не оптимальны. Согласно документу, данные страны хромают в категории эффективного управления, а также ухудшились в сторону внешнего управления.

Кроме того, в документе отмечается, что наиболее значительное улучшение зафиксировано в секторе демократического управления, хотя «это можно объяснить, прежде всего, демократической устойчивостью, проявленной гражданским обществом, и становлением президента Грузии в качестве независимого актора, а не заметным прогрессом в демократическом функционировании основных государственных институтов».

Индекс управления Грузией (GGI) оценивает управление Грузией в четырех основных направлениях: демократия и права человека (демократическое управление), эффективность государства и государственных институтов (эффективное управление), социальная и экономическая политика (социально-экономическое управление), а также внешняя и политика безопасности (внешнее управление). Методологически GGI сочетает в себе как качественные, так и количественные методы исследования и эпистемологию. Система баллов индекса основана на опросе экспертов GGI, в котором приняли участие 47 экспертов, работающих в Грузии, из различных сфер. Количественное исследование было дополнено качественным анализом, проведенным командой Института политики Грузии.

Демократическое управление

Демократическое управление в 2023 году «далеко от удовлетворительного», – говорится в документе, согласно которому Грузия набрала 41,65 баллов из 100 в экспертном опросе GGI. Среди основных вызовов, согласно докладу, были политический кризис и поляризация, отсутствие прогресса в судебной реформе, кампания против свободы выражения мнений и законы, инициированные с этой целью, настроенная враждебно по отношению к СМИ и гражданскому обществу среда, а также усилия по ослаблению горизонтальной подотчетности. Несмотря на все это, демократическое управление в индексе GGI по сравнению с другими направлениями продемонстрировало наибольший прогресс по сравнению с предыдущим годом и увеличилось с 27,33 в 2022 году до 41,65 в 2023 году, на что «повлияли высокие баллы, которые были даны экспертами компоненту гражданского общества и президента».

Согласно докладу, неуспех судебной реформы остается главной слабостью грузинской демократии. По сравнению с прошлым годом рейтинг независимости судебной власти в 2023 году еще больше снизился. «Отсутствие независимости и компетентности суда является одной из основных вызовов, определенных в исследовании как важная проблема», – говорится в документе.

Эффективное управление

Эффективное управление остается проблемной категорией и в 2023 году, которая по итогам экспертного опроса получила вторую наименьшую оценку после внешнего управления — 33,26 балла из 100.

Как и в 2022 году, основными проблемами в 2023 году стали неформальное управление, политическая коррупция, монополизация власти и независимая судебная система. Согласно документу, в 2023 году также было зафиксировано, что государство умеренно использует свою законную власть против насильственных группировок, что периодически отражается в ограничении гарантированных конституцией прав политических оппонентов и меньшинств. Кроме того, в течение 2023 года российский оккупационный режим продолжал незаконную бордеризацию и похищение граждан Грузии.

В документе говорится, что неформальное управление и существование альтернативных источников легитимации остаются серьезными вызовами, чему способствуют монополизация власти правящей политической партией, хрупкие политические институты и неэффективность независимой судебной власти.

Согласно докладу, среди шагов вперед – разработка новой Стратегии публичного управления и соответствующего Плана действий.

Социально-экономическое управление

Общий балл социально-экономического управления в 2023 году составил 38,22. По этому показателю социально-экономическое управление заняло второе место среди других сфер управления. «Относительно высокий балл обусловлен сохранением экономического роста, снижением инфляционного давления и некоторыми позитивными шагами в направлении социальной политики, в основном в отношении людей с ограниченными возможностями», – говорится в документе.

Как и в 2022 году, самый низкий балл был зафиксирован в экономической рамочной политике и политике рынка труда. Согласно документу, несмотря на дальнейшее снижение уровня безработицы, бедность и экономические препятствия остаются основными проблемами общества. В то же время низкая заработная плата и отсутствие возможностей трудоустройства остаются основными причинами трудовой эмиграции за пределы Грузии.

Внешнее управление

Общий балл, присвоенный внешнему управлению экспертами, опрошенными Индексом GGI, упал с 34,77 в 2022 году до 26,42 в 2023 году. Такая динамика была вызвана сочетанием положительных и отрицательных факторов в управлении внешней политикой Грузии. Согласно документу, неудачи или отсутствие прогресса в отдельных областях перевешивают значительные достижения 2023 года. В докладе говорится, что в то время, когда в 2023 году Грузии был присвоен статус страны-кандидата в члены ЕС, ее отношения с ЕС «становятся все более непредсказуемыми». В то же время «Брюссель обеспокоен снижением соблюдения Грузией Общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза».

С другой стороны, как показал саммит НАТО 2023 года, Грузия не добилась значительного прогресса на пути вступления в НАТО. «Сближение с нелиберальными режимами Европы, а также расширение стратегического партнерства с КНР ставят вопросы о внешнеполитическом векторе страны, геополитических позициях и демократическом развитии», – говорится в документе.

