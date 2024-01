Грузия и Евросоюз провели шестую встречу Стратегического диалога по вопросам безопасности

В Брюсселе 23 января прошла шестая встреча Стратегического диалога по вопросам безопасности между Грузией и Евросоюзом, где, согласно пресс-релизу Службы внешних действий Евросоюза, стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству в сферах внешней политики и политики безопасности, что соответствует Соглашению об ассоциации между Грузией и ЕС, и «это соответствует новому стратегическому этапу, созданному в отношениях между сторонами» в результате решения, принятого Европейским советом в декабре 2023 года, о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Стороны обсудили положительную динамику сотрудничества в сфере безопасности и обороны и дальнейшие приоритеты, в том числе «поддержку развития устойчивости Грузии в целях борьбы с гибридными угрозами в сфере безопасности». Грузия и Евросоюз также обменялись мнениями по вопросу содействия морской безопасности в Черном море.

Помимо других вопросов Грузия и ЕС также обсудили последствия конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года, а также мирное урегулирование конфликта и усилия по примирению. На встрече также обсуждалась ситуация в оккупированных регионах Грузии. «Обе стороны подчеркнули необходимость полного выполнения Россией Соглашения о прекращении огня, достигнутого 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и эффективного функционирования Женевских международных переговоров», – говорится в пресс-релизе.

Стороны отметили важную роль Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и «подчеркнули необходимость полной реализации мандата миссии на всей территории Грузии».

Евросоюз «еще раз подтвердил свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ».

Среди других вопросов стороны обсудили последствия агрессивной войны России против Украины, ситуацию на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и в более широком регионе. В этом контексте стороны еще раз подчеркнули «общую заинтересованность в развитии альтернативных транспортных маршрутов и маршрутов поставок энергетических ресурсов, в том числе через Грузию по Черному морю».

«Мы приветствуем решение Европейского совета предоставить Грузии статус кандидата и ожидаем, что Грузия еще больше приблизится к (ЕС) в вопросах внешней политики, что является выражением стратегического выбора страны в сторону членства в ЕС», — заявил Энрике Мора, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий, который сопредседательствовал на встрече со стороны ЕС.

В свою очередь, первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, который сопредседательствовал на встрече с грузинской стороны, отметил, что «после получения статуса кандидата в члены ЕС в декабре прошлого года наши отношения с ЕС перешли на новый стратегический этап. Мы предоставили ЕС конкретные идеи по расширению сотрудничества в области безопасности и обороны, поскольку Грузия остается верным партнером и связующим звеном ЕС в сфере безопасности в более широком регионе».

Встречи Стратегического диалога высокого уровня между Грузией и ЕС по вопросам безопасности проводятся ежегодно, где обсуждают вопросы, представляющие общий интерес в рамках внешней политики и политики безопасности, включая общую политику безопасности и обороны. Первая такая встреча состоялась в Тбилиси в октябре 2017 года.

