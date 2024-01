О’Брайен: США будут работать с наблюдателями и гражданским обществом, чтобы выборы прошли хорошо

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, выступая 25 января на мероприятии Германского фонда Маршалла США (GMF) «Единая и свободная Европа: приоритеты на 2024 год», заявил, что США рассматривают Грузию как «важнейшую страну мира». партнер по безопасности Черного моря». Он обратил внимание на важность парламентских выборов 2024 года, а также похвалил власти Грузии за их усилия по предотвращению уклонения от санкций.

«В этом году в Грузии вас ждут очень важные парламентские выборы, и мы твердо поддержали отправку международной наблюдательной миссии. Мы намерены работать с этой миссией и очень активным гражданским обществом Грузии, чтобы добиться, чтобы выборы прошли хорошо, потому что мы знаем, что более 85% грузин постоянно заявляют, что они хотят реформ и членства в ЕС. Это то, что мы должны поддержать», — сказал О’Брайен. Он также отметил, что правительство Грузии не жалеет усилий для реализации реформ, особенно в последние месяцы, и «мы ценим то, что они сделали».

По словам О’Брайена: «мы ценим то, что они сделали, чтобы предотвратить уклонение от санкций, одновременно ограничивая многие виды деятельности. Я думаю, что есть повод для большого оптимизма по поводу того, что Грузия будет основным контрибутором в этой среде».

Говоря о роли Грузии в регионе и в контексте безопасности Черноморского региона, помощник госсекретаря подчеркнул, что через Черное море «обслуживается большая часть мировой торговли, важные полезные ископаемые, зерно и все виды товаров». Он предсказал, что в Черном море в итоге появится возможность для транспортировки СПГ между Грузией и Румынией, а также несколько подводных кабелей для электроэнергии, для коммуникаций и т.д. «Мы должны убедиться, что все это защищено, и что правила взаимодействия между странами понятны всем, в том числе и России».

О’Брайен также говорил о глобальных вызовах, евроатлантических отношениях, войне России в Украине, технологическом развитии и других вопросах. Большую часть своего выступления он посвятил разговорам о перспективах вступления новых стран-кандидатов в Евросоюз. В частности, он подчеркнул, что «в течение последнего десятилетия существовал ряд государств, которые, возможно, стояли на пути в Европу, хотя и не имели четкой перспективы движения туда, а также были и другие государства, которые колебались между США и Россией».

Он назвал эту ситуацию «серьезной проблемой» и заявил, что «это серое пространство позволяет процветать политикам, которые любят быть вне правил». О’Брайен подчеркнул, что необходимо «изменить их политические стимулы» и в этом контексте приветствовал «решение ЕС начать переговоры о вступлении с девятью странами». Он сказал, что США «решительно поддерживают это» и будут использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для поддержки реформ, чтобы эти страны могли строить свое будущее на едином рынке и в ЕС.

