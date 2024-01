Шалва Папуашвили: «Зеленский, Санду и депутаты Европарламента лгали о пытках Саакашвили»

В интервью Общественному вещателю Грузии 18 января председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, президент Молдовы Майя Санду и члены Европарламента выдвинули ложные обвинения против Грузии относительно предполагаемых пыток экс-президента Михаила Саакашвили.

«Сегодня мы узнали, что президент Зеленский лгал, когда обвинил Грузию в пытках Саакашвили; Мы слышали, что президент Санду лгала, когда обвинила Грузию в пытках Саакашвили; Мы слышали, что депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили», – заявил Папуашвили, ссылаясь на заключение Европейского комитета по предотвращению пыток.

«Сегодня мы услышали, что многие западные политики опозорились перед Грузией и грузинским народом, поскольку ложно обвинили Грузию в пытках Саакашвили», – заявил глава Парламента и выразил надежду, что они извинятся, хотя «таких ожиданий бывает мало иногда».

По словам Папуашвили, врачи должны решить, переводить Саакашвили в учреждение по исполнению наказания или нет. Он также заявил, что «никакого отпущения не будет» и что Саакашвили должен ответить перед грузинским народом. «Жертвы его режима заслуживают того, чтобы соблюдалось верховенство закона», – добавил он.

Доклад Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания основан на посещении клиники «Вивамеди» в марте 2023 года, в которой проходит лечение находящийся в заключении Михаил Саакашвили. В докладе говорится, что ситуация, в которой находится экс-президент Михаил Саакашвили, «является удручающей и унизительной и не способствует улучшению его здоровья».

В докладе отмечается, что «по положению на сегодня, несмотря на приемлемые условия проживания и наличие медицинских специалистов и лечения, три палаты строгого режима «Вивамеди» не могут обеспечить надлежащую терапевтическую среду, поскольку последнее слово по всем существенным вопросам принадлежит не врачам, а в пенитенциарной системе».

