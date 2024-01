Центр мониторинга управления критикует правительство за невыдачу публичной информации

Центр мониторинга управления (GMC) опубликовал 15 января заявление, в котором обвинил правительство Грузии в нарушении закона и невыдаче публичной информации.

Согласно заявлению, и Конституция Грузии, и Общий административный кодекс предусматривают право доступа к публичной информации. В организации утверждают, что, тем не менее, «год от года доступ общественности к публичной информации становится все хуже».

По заявлению организации, одним из основных направлений деятельности ее проекта «Детектор растраты» является сбор и обработка публичной информации и подготовка исследований на ее основе. Следовательно, организация активно запрашивает публичную информацию у различных министерств, подчиненных им ведомств, а также у различных муниципалитетов Грузии. «Однако с течением времени получать ответы на наши вопросы становится все сложнее, что ограничивает доступ к публичной информации», – говорится в заявлении.

В заявлении также содержится список ведомств, которые чаще всего нарушали закон и сознательно не предоставляли публичную информацию.

Правительство Грузии: «С 2021 года Детектор растрат пытается получить публичную информацию по административным и представительским расходам правительства Грузии, однако исполнительный орган каждый раз оставляет письма исследователей без ответа», — говорится в заявлении. Кроме того, правительство Грузии «не публикует постановления правительства после 26 сентября 2020 года, чем нарушает не только предоставленное нам Конституцией право на получение публичной информации, но и Регламент правительства».

Министерство культуры: В заявлении говорится, что, после того, как министерство возглавила Теа Цулукиани, «стало невозможным получить публичную информацию от министерства». «Детектор растрат» обратился в Министерство культуры с 6 письмами, но запрошенную информацию до сих пор не получил.

Министерство экономики и устойчивого развития: Организация заявляет, что в январе 2023 года исследователи организации обратились в Агентство национального имущества Грузии при Министерстве экономики и устойчивого развития с запросом публичной информации. «С момента отправки письма в агентство прошло более 3 месяцев, поэтому организация подала жалобу в Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Министерство не удовлетворило жалобу и посоветовало нам обратиться в суд», – говорят в организации.

«Из года в год доступ к публичной информации в Грузии ухудшается, что отражается на количестве оставшихся без ответа писем Детектора растрат», – говорится в заявлении, – «Свобода информации тесно связана с демократическими принципами и ценностями. Среди них повышение подотчетности и прозрачности публичных ведомств».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)