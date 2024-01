Посол Польши: МИД Грузии дал мне замечание из-за призыва закрыть музей Сталина

Посол Польши в Грузии Мариуш Машкевич заявляет, что МИД Грузии пытался оказать на него давление. В министерстве раскритиковали призыв польского посла закрыть музей советского диктатора Иосифа Сталина в Гори.

Об инциденте посол Машкевич рассказал в видеоподкасте «SOVA News». На вопрос журналиста, вызывали ли посла в МИД, Машкевич ответил, что нет, хотя в его адрес был сделан ряд неофициальных замечаний, на которые посол ответил «очень грубым словом». Он сказал: «как представитель Польши, я не могу реагировать по-другому».

Он добавил: «вы понимаете, в Катыни погибли и грузинские офицеры польской армии, это проблема, которая не подлежит никакой дискуссии… Это не проблема религиозных чувств или эмоций. Как будто я касаюсь чего-то деликатного, что я кого-то обижаю… Это просто объективная истина, которую следует принять как диагноз болезни».

В марте 2022 года, выступая на конференции Фонда Рондели, посвященной российскому вторжению в Украину, посол Польши призвал правительство Грузии сделать «хотя бы один символический жест» и закрыть музей Сталина в Гори. «Хочу обратиться к моим грузинским друзьям. У меня есть одно предложение, я понимаю, что вы находитесь в сложной ситуации – маленькая страна, огромный сосед, у вас сложная экономическая ситуация и вы не можете выступать против России и поддерживать санкции», – сказал посол.

