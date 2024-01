Жестокое убийство собаки вызвало обеспокоенность по поводу прав животных

Что произошло?

8 января в социальных сетях было распространено шокирующее видео, на котором мужчина избивает палкой собаку до смерти. Этот случай вызвал обеспокоенность в обществе; Защитники прав животных вышли на улицы в знак протеста. Это второй случай тревожного жестокого обращения с животными за последние месяцы, что побудило нас заглянуть в законодательство и выяснить, как обстоят дела с точки зрения защиты прав животных со стороны государства.

Случаи жестокого обращения с животными

На видео видно, как мужчина средних лет Арип Гойшов избивает палками беспомощную собаку ветками по голове и телу. Причиной ярости Гойшова стало то, что бездомная собака зашла к нему во двор, съела 10 кур и покусала корову и овцу.

Инцидент произошел в селе Качагани Марнеульского муниципалитета. По словам матери Гойшова, видео было снято несколько месяцев назад неизвестным человеком, который затем опубликовал его в Интернете с целью мести. Как стало известно позже, видео снято в декабре. Кроме того, о Гойшове распространялась еще одна информация, согласно которой он якобы делал сексуальное предложение несовершеннолетней девочке за деньги. Мать Гойшова рассказала, что после этих обвинений ее сына соседи отвели в овраг и избили.

Гойшова задержали вскоре после того, как было опубликовано видео с избиением собаки. 10 января прокуратура Грузии обвинила задержанного в нарушении части третьей статьи 259 Уголовного кодекса Грузии (жестокое обращение с животным, повлекшее его смерть), а суд избрал для него двухмесячное предварительное заключение в виде меры пресечения. Днем ранее защитники прав животных протестовали против инцидента в Марнеули и Тбилиси. Они просили суд сурово наказать мужчину – лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.

Это второй случай обнародования информации о жестоком обращении с животными за последние три недели. 24 декабря в Facebook было распространено еще одно видео, на котором видна раненная в голову тупым предметом собака в Багдати (Западная Грузия). Состояние собаки было тревожным и требовало срочной хирургической операции. В «Ветеринарном медицинском центре Вет-Мед» собаку оперировали в течение часа и 25 минут, но спасти ее не удалось. По делу начато расследование, но виновник смерти животного до сих пор не найден.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2023 году (без учета декабря) прокуратура возбудила уголовные дела по девяти делам, связанным с жестоким обращением с животными. Среди них случаи убийства бездомной собаки из огнестрельного оружия в Тбилиси и Цалка, а также случай выбрасывания домашней собаки с восьмого этажа.

Права животных в законодательстве Грузии

Недавние случаи жестокого обращения с животными в Грузии показывают, что жертвами жестокого обращения становятся собаки, особенно бездомные. В целом проблема бездомных собак в Грузии уже существует. Последний раз количество бездомных собак подсчитывалось в 2015 году, и оказалось, что только в Тбилиси на квадратный километр приходилось 243 бездомных собаки; И это число, как предполагают эксперты и защитники прав животных, с тех пор еще могло увеличиться. В то же время участились случаи жестокого насилия над животными, которые не могут регулироваться законодательством Грузии.

Ненадлежащее обращение с животными регулируется Уголовным кодексом (ст. 259) и Кодексом об административных правонарушениях (ст. 103, 104 и 172). Грузия не является участницей таких международных конвенций и деклараций, которые ориентированы на защиту благополучия животных, такие как, например, «Всеобщая декларация прав животных» ЮНЕСКО (1978 г.) и «Европейская конвенция о защите животных» Совета Европы (1987 г.).

В 2019 году Парламент Грузии представил законодательную инициативу о благополучии домашних животных, однако данная инициатива еще не принята законодательным органом. Законопроект предусматривает регулирование бесконтрольного разведения животных, жестокого обращения с животными, управления и контроля популяции бездомных животных и другие подобные вопросы. Сторонники законодательной инициативы считают, что закон имеет потенциал для улучшения условий жизни животных и их благополучия. Соответственно, они считают, что Парламент должен принять законопроект как можно скорее.

Местная неправительственная организация «Институт развития свободы информации» (IDFI) периодически анализирует правовые гарантии благополучия животных в Грузии и вопросы их реализации на практике. Согласно последним выводам организации, основанным на отчете за 2022 год, законодательство Грузии в настоящее время фрагментировано и лишь частично определяет правовую базу по уходу и благополучию домашних животных.

IDFI отмечает, что случаи жестокого обращения с животными растут, но случаи предоставления информации об этих преступлениях и их надлежащего расследования со стороны государственных органов уменьшаются. Количество дел о жестоком обращении с животными, рассматриваемых в суде, невелико. В 2019-2021 годах в суде было рассмотрено всего 21 подобное дело, в 19 из них подсудимые были признаны виновными. 17 из 19 человек были оштрафованы, двое приговорены к тюремному заключению.

Какие шаги следует предпринять?

Институт развития свободы информации (IDFI) представляет три основных шага для лучшей защиты прав животных в Грузии:

Разработка более совершенной правовой базы и обеспечение ее более эффективного исполнения. По заявлению IDFI, необходимо своевременно разработать законодательную инициативу, провести инклюзивный процесс, учесть мнения специалистов, работающих над делом, и принять закон, обеспечивающий благополучие домашних животных – компаньонов человека и их безопасное сосуществование с обществом по всей стране; Выделение соответствующих финансовых ресурсов для муниципалитетов, особенно для таких крупных городов, как Тбилиси. Организация отмечает в отчете, что строительство убежищ и выделение ресурсов является одним из важных способов регулирования вопроса. Кроме того, должна быть разработана надежная методика регистрации бездомных собак, должна существовать единая база, запущена государственная программа массовой стерилизации-кастрации не только в столице, но и в других городах и регионах; Повышение осведомленности о случаях жестокого обращения с животными, число которых в Грузии растет. По мнению IDFI, программы обучения должны быть сосредоточены на вопросах благополучия животных. Кроме того, следует повысить компетентность и возможности представителей муниципалитета и всех компетентных органов по данному вопросу.

Вперед мелкими шагами

Повышение осведомленности об этой проблеме лучше всего возможно посредством социальных кампаний. Например, недавняя кампания против использования пиротехники в Новый год оказалась успешной и показала, что социальные кампании могут добиться перемен.

Использование чрезмерной пиротехники в первые часы Нового года – традиция в Грузии уже много лет. Пиротехника вызывает у животных наибольшее беспокойство; Иногда случаи заканчиваются летально, и животные умирают от страха/сердечных приступов. В рамках упомянутой акции активно распространялись фотографии напуганных животных и призывы к гражданам задуматься о негативных последствиях использования пиротехники. Действительно, люди отнеслись к вопросу сердечно и спустя много лет празднование 2024 года оказалось одним из самых спокойных и скромных с точки зрения использования пиротехники, и в результате ни одно животное Тбилисского зоопарка не погибло.

