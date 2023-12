Суд оформил процессуальную сделку с Зурой Нижарадзе, задержанным по обвинению в наркопреступлении

Less than a minute

Тбилисский городской суд 28 декабря оформил процессуальную сделку с Зурой Нижарадзе, задержанным по обвинению в наркопреступлении. Прокуратура оспаривала наличие у Нижарадзе клубных наркотиков МДМА, ЛСД и кетамина.

Адвокат Нижарадзе подтвердил для «Civil Georgia», что согласно процессуальной сделке Нижарадзе проведет 1 год в тюрьме и отбудет 3 года условно.

26-летний Зура Нижарадзе был задержан 11 ноября за хранение нескольких видов клубных наркотиков. Ему грозило от 8 до 20 лет или пожизненное заключение по статье 260 части 6 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание за хранение «особо крупных партий» наркотических средств.

За арестом Нижарадзе последовала реакция гражданского общества и политиков, которые раскритиковали политику государства в отношении наркотиков, как слишком строгую.

