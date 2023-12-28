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Зура Нижарадзе. Источник: Publika.ge
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Суд оформил процессуальную сделку с Зурой Нижарадзе, задержанным по обвинению в наркопреступлении

Civil.ge Send an email 28/12/2023 - 22:58
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Тбилисский городской суд 28 декабря оформил процессуальную сделку с Зурой Нижарадзе, задержанным по обвинению в наркопреступлении. Прокуратура оспаривала наличие у Нижарадзе клубных наркотиков МДМА, ЛСД и кетамина.

Адвокат Нижарадзе подтвердил для «Civil Georgia», что согласно процессуальной сделке Нижарадзе проведет 1 год в тюрьме и отбудет 3 года условно.

26-летний Зура Нижарадзе был задержан 11 ноября за хранение нескольких видов клубных наркотиков. Ему грозило от 8 до 20 лет или пожизненное заключение по статье 260 части 6 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание за хранение «особо крупных партий» наркотических средств.

За арестом Нижарадзе последовала реакция гражданского общества и политиков, которые раскритиковали политику государства в отношении наркотиков, как слишком строгую.

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Civil.ge Send an email 28/12/2023 - 22:58
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