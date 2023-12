В Тбилиси открылась ежегодная конференция послов Грузии

26-28 декабря в Тбилиси проходит ежегодная конференция послов Грузии «Конференция послов 2023, Грузия – страна-кандидат в ЕС». Мероприятие, на котором собрались главы миссий и консульств Грузии, организовано Министерством иностранных дел. На конференции выступили премьер-министр Иракли Гарибашвили, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили и председатель Парламента Шалва Папуашвили. К конференции онлайн подключились генеральный директор Генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Герт Ян Копман и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархей.

Помимо дипломатов, в конференции участвуют члены Парламента, министры и представители Патриархии Грузии. Как и в прошлом году, на конференции не присутствует президент Грузии Саломе Зурабишвили. По заявлению Администрации президента, президент Грузии не получила приглашения принять участие в конференции послов.

Выступление премьер-министра

В начале выступления премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил дипломатов с получением Грузией статуса кандидата, что, по его словам, является «большим достижением нашей власти и нашего народа, нашей совместной работы». По словам Гарибашвили, с получением статуса кандидата сбылась одна из самых больших мечтаний Грузии.

Он заявил, что до 2012 года, до прихода к власти «Грузинской мечты», Грузия отдалялась от Европы и формировалась как «авторитарный, диктаторский режим».

Среди достоинств «Грузинской мечты» Гарибашвили назвал Соглашения об ассоциации и Соглашение о свободной торговле, безвизовый режим ЕС и получение недавно статуса кандидата в члены ЕС. По его словам, это было немыслимо до 2012 года и что эти достижения – заслуга Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты».

Премьер-министр заявил, что «в этой чрезвычайно сложной турбулентной геополитической ситуации нам удалось сохранить мир, стабильность и мощное экономическое развитие». Что касается вызовов, Гарибашвили назвал оккупацию, бедность и высокий уровень безработицы. «В этой сложной ситуации главным ориентиром для нас, главным принципом и, так сказать, конституцией, я буду употреблять это слово, не буду избегать его, являются национальные интересы нашей страны». «Мы не имеем права не руководствоваться только национальными интересами», – заявил он.

Выступление министра иностранных дел

Министр иностранных дел Илия Дарчиашвили поздравил грузинских дипломатов с получением статуса кандидата и поблагодарил их за вклад. По его словам, «со статусом кандидата вступление Грузии в Евросоюз стало необратимым». «Для будущего успеха мы продолжим реализовывать программу реформ, основанную на общественных и национальных интересах, и вместе с Евросоюзом придем к решению начать переговоры», – заявил Илья Дарчиашвили.

Министр также рассказал о приоритетах внешней политики Грузии. По его словам, «мы придаем особое значение отношениям с США, которые поддерживают европейский путь Грузии». Он также рассказал о «не менее успешном» сотрудничестве с соседними странами и подчеркнул роль Грузии в «установлении мира и содействии стабильному развитию».

«В то же время все это будет неполноценно без оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Каждый день мы продолжали работать над главным приоритетом – деоккупацией страны и восстановлением территориальной целостности мирным путем. Я думаю, что наш прогресс поможет нам в мирном воссоединении нашей страны в будущем», – добавил Дарчиашвили.

Выступление председателя Парламента

Председатель Парламента Шалва Папуашвили также поздравил Грузию с получением статуса кандидата и отметил, что после решения Европейского совета для Грузии крайне важно продолжить движение к «полноценному членству».

«В результате правильной внутренней и внешней политики мы поддерживаем тот уровень мира и безопасности, который необходим для повышения благосостояния нашего народа, экономического укрепления и развития страны», – сказал Папуашвили.

«Это дает нам возможность встретить 2024 год с надеждой», – сказал глава Парламента. Он также отметил, что в связи с предстоящими парламентскими выборами «мы ожидаем масштабных кампаний дезинформации и ложных нарративов, провокаций, беспорядков и нестабильности».

Выступление представителей Евросоюза

«Статус страны-кандидата в Евросоюз – это не подарок, это результат работы, проделанной вами и вашим правительством в течение многих месяцев», – передали в МИД Грузии слова еврокомиссара по политике соседства и расширению Оливера Вархея. В своем видеообращении, которое транслировалось во время конференции, Оливер Вархей заявил, что ЕС продолжит поддерживать Грузию на ее европейском пути.

По информации МИД Грузии, генеральный директор Генерального директората Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Херт Ян Копман в записанном видеообращении отметил, что с точки зрения выполнения целей, поставленных во внешней политике, у дипломатов действительно великая миссия, и прогресс, которого добилась Грузия на пути интеграции в ЕС, достигнут в значительной степени благодаря грузинской дипломатии.

По информации МИД, как отметил Копман, «стать страной-кандидатом – очень важный шаг, но новый год принесет Грузии еще больше прогресса и возможностей».

