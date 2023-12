Тбилисский городской суд вынес приговор задержанным на акции в связи с рачинскими лесами

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) сообщает, что 29 ноября и 15 декабря Тбилисский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении 11 лицами, задержанными 18 ноября у здания Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства на акции против продажи лесов в регионе Рача (Западная Грузия). Дело в отношении двоих из троих задержанных, интересы которых представляла АМЮГ, было прекращено судом за отсутствием признаков правонарушения.

Правоохранительные органы предъявили задержанным обвинение в совершении правонарушения, предусмотренного статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях Грузии, что подразумевает мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию представителя правоохранительного органа.

По информации АМЮГ, суд руководствовался стандартом, установленным Европейским судом по правам человека, и пояснил, что в делах об административных правонарушениях должна использоваться презумпция невиновности, характерная для уголовного судопроизводства. Соответственно, именно правоохранительный орган обязан соответствующими доказательствами достоверно доказать факт совершения лицом административного правонарушения, и только показания сотрудников правоохранительных органов не могут считаться неопровержимыми доказательствами.

В отношении трех указанных выше лиц основанием для прекращения уголовных дел суд назвал отсутствие признаков нарушения в действиях лиц, поскольку правоохранительный орган не смог представить доказательств обратного.

По информации «Civil Georgia», шестерым лицам было вынесено устное предупреждение, а в отношении двоих дело было прекращено по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, однако по статье 173 они были оштрафованы на 2000 лари каждый.

