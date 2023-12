Исследование: Российско-украинская война влияет на систему общего образования Грузии

В исследовании под названием «Динамика развития русскоязычного образования в Грузии в условиях российско-украинской войны», проведенном Центром гражданской интеграции и межэтнических отношений при поддержке Фонда «Открытое общество Грузии», оцениваются текущие изменения в системе общего образования Грузии. Исследование было посвящено трансформации русскоязычного и украиноязычного образования в Грузии в условиях российско-украинской войны.

В нем рассматриваются изменения в институциональных картах и ​​демографических данных с 2020 года, исследуются, какие образовательные возможности Грузия предлагает русскоязычным иммигрантам и какие альтернативы существуют помимо предложений системы образования в стране, какие типы вызовов существуют в русскоязычных публичных и частных авторизованных школах в адаптации к инновациям в грузинской системе образования и с точки зрения внедрения качественного образования, и каковы механизмы реагирования и готовности системы в ответ на существующие потребности, и, наконец, каковы ожидания, восприятия и отношения у учащихся-иммигрантов и их родителей в связи с возможностями и спецификой получения общего образования в Грузии.

По данным исследования, в период с 2016-2017 по 2022-2023 годы число учащихся из зарубежных стран увеличилось и в 2022-2023 годах оно составило 10 934 человека. Конкретная доля студентов-иностранцев/неграждан также увеличилась с 0,9% до 1,7%. Согласно исследованию, количество иностранных студентов в Грузии сократилось, за исключением граждан России, Беларуси и Украины, число которых увеличилось.

Более того, фокусируясь на возможностях конкретно русскоязычного образования, исследование показывает, что количество русскоязычных школ или секторов сократилось на 13 единиц в 2022-2023 учебном году, в основном в Тбилиси, Рустави и Батуми – городах с высокой концентрацией иммигрантов.

В ответ на вызовы, с которыми сталкиваются русскоязычные иммигранты при доступе к образованию, в докладе подчеркивается появление «школ семейного типа» и «образовательных центров», действующих за пределами грузинской системы образования. Эти альтернативные институции резко отличаются друг от друга по количеству учащихся, программам, предметам, количеству и квалификации преподавателей, инфраструктурным возможностям, стоимости обучения и способам аффилирования к образовательной системе Российской Федерации.

В этом контексте в докладе подчеркивается необходимость интеграции неавторизованных русскоязычных школ в грузинскую систему образования, что должно сопровождаться всесторонним мониторингом. Это включает в себя установление специфических требований и стандартов для учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечение их соответствия национальной системе образования Грузии. Это также предотвратит существование антигосударственных или националистических программ на территории Грузии.

Исследование также подчеркивает вызовы русскоязычных школ, включая адаптацию к новым тенденциям в грузинской системе образования и получение образования на родном языке. Кроме того, была отмечена напряженность между студентами разных этнических групп, особенно русскими и украинцами, которая усугубилась вторжением России в Украину.

Что касается вовлеченности родителей, в исследовании отмечается, что родители учащихся-мигрантов более активно участвуют в школьной жизни, что обусловлено желанием и заботой облегчить адаптацию своих детей к новой среде; иным культурным опытом взаимоотношений со школой; с высокой степенью ответственности за образование детей; большими ожиданиями в связи с образованием и опытом, полученными в школе.

В конце доклада дан ряд рекомендаций. В нем подчеркивается необходимость систематического улучшения преподавания грузинского языка как второго и предлагается тщательное изучение проблем, стоящих перед русскоязычными школами.

