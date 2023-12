Конституционный суд признал обязанность уведомлять за пять дней о спонтанных манифестациях неконституционной

Конституционный суд Грузии удовлетворил конституционный иск народного защитника Грузии и счел неконституционной обязанность уведомлять исполнительный орган муниципалитета за 5 дней до начала стихийного собрания/манифестации.

По информации Конституционного суда, свобода собраний, охраняемая статьей 21 Конституции Грузии, защищает возможность как заранее организованных, так и спонтанных собраний и демонстраций, поскольку эффективность собрания и демонстрации в отдельных случаях требует безотлагательности, предотвращения затягивания времени и немедленного выражения реакции общественности. Соответственно, право на проведение спонтанных собраний и демонстраций, в том числе по месту передвижения транспорта или путем затруднения движения транспорта, подпадает под охраняемую зону свободы собраний и демонстраций.

Ранее сложившаяся практика не включала в сферу, охраняемую первым пунктом статьи 21 Конституции, право на беспрепятственную стихийную демонстрацию протеста в месте движения людей и транспорта без предварительного предупреждения.

По мнению суда, в отношении первого пункта статьи 21 Конституции Грузии неконституционным признано нормативное содержание первого пункта статьи 8 Закона Грузии «О собраниях и манифестациях», который предусматривает обязанность не позднее чем за 5 дней до проведения собрания/манифестации уведомить исполнительный орган муниципального образования в случае, если «в этот срок вынесение предупреждения в связи со стихийностью собрания/манифестации не представляется возможным».

