Парламент Грузии утвердил Госбюджет на 2024 год
Парламент Грузии на заседании 15 декабря 83 голосами утвердил Государственный бюджет на 2024 год.
На пленарном заседании бюджет представил министр финансов Лаша Хуцишвили и остановился на изменениях, которые нашли отражение в окончательном варианте проекта бюджета в результате обсуждений в парламентских комитетах.
В частности, к 2024 году экономический рост планируется в размере 5,2%; Ставка дефлятора составляет 3% как в 2024 году, так и в последующие годы; Средний уровень инфляции составляет 2,8%; Номинальный валовой внутренний продукт составляет 86 миллиардов лари, что больше, чем в предыдущем году. Дефицит сводного бюджета – 2,5%; Уровень долга составляет 38,0% ВВП.
С учетом окончательного варианта проекта бюджета налоговые поступления в сводном бюджете увеличиваются на 110 миллионов лари, а в госбюджете – на 106,6 миллиона лари. Общий доход сводного бюджета Грузии на 2024 год определен в размере 28 357 млн лари, из которых 22 053 млн лари составляют налоговые поступления. Расходная часть сводного бюджета составляет 28 706 миллиона лари.
Что касается общих поступлений государственного бюджета Грузии на 2024 год, они увеличатся на 2 398,5 миллиона лари по сравнению с утвержденным планом бюджета 2023 года и определены в размере 24 569,5 миллиона лари. Объем ассигнований госбюджета составляет 25 030,4 млн лари, что на 2 719,1 млн лари больше плана 2023 года.
29,2 млн лари добавляются Министерству ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, из которых:
- В программу содействия ВПЛ и мигрантам добавлено 15,0 млн лари;
- 14,2 млн лари – на программу общественного здравоохранения (за счет целевых трансфертов);
- 3 миллиона лари добавлены к управлению вынужденными переселенцами с оккупированных территорий, программам труда, здравоохранения и социальной защиты;
Также на финансирование образовательных и научных программ было выделено 3,6 млрд лари, или 13% ресурса; 10% ресурса – 2,9 млрд лари – на финансирование направления обороны и безопасности; Сумма такого же объема направлена для обслуживания и погашения государственного долга; На экологические и сельскохозяйственные программы выделено 1,2 миллиарда лари, на финансирование культуры и спорта – 940 миллионов лари. Всего на финансирование инфраструктурных проектов предусмотрено более 7 миллиардов лари.
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