Парламент Грузии утвердил Госбюджет на 2024 год

Парламент Грузии на заседании 15 декабря 83 голосами утвердил Государственный бюджет на 2024 год.

На пленарном заседании бюджет представил министр финансов Лаша Хуцишвили и остановился на изменениях, которые нашли отражение в окончательном варианте проекта бюджета в результате обсуждений в парламентских комитетах.

В частности, к 2024 году экономический рост планируется в размере 5,2%; Ставка дефлятора составляет 3% как в 2024 году, так и в последующие годы; Средний уровень инфляции составляет 2,8%; Номинальный валовой внутренний продукт составляет 86 миллиардов лари, что больше, чем в предыдущем году. Дефицит сводного бюджета – 2,5%; Уровень долга составляет 38,0% ВВП.

С учетом окончательного варианта проекта бюджета налоговые поступления в сводном бюджете увеличиваются на 110 миллионов лари, а в госбюджете – на 106,6 миллиона лари. Общий доход сводного бюджета Грузии на 2024 год определен в размере 28 357 млн ​​лари, из которых 22 053 млн лари составляют налоговые поступления. Расходная часть сводного бюджета составляет 28 706 миллиона лари.

Что касается общих поступлений государственного бюджета Грузии на 2024 год, они увеличатся на 2 398,5 миллиона лари по сравнению с утвержденным планом бюджета 2023 года и определены в размере 24 569,5 миллиона лари. Объем ассигнований госбюджета составляет 25 030,4 млн лари, что на 2 719,1 млн лари больше плана 2023 года.

29,2 млн лари добавляются Министерству ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, из которых:

В программу содействия ВПЛ и мигрантам добавлено 15,0 млн лари;

14,2 млн лари – на программу общественного здравоохранения (за счет целевых трансфертов);

3 миллиона лари добавлены к управлению вынужденными переселенцами с оккупированных территорий, программам труда, здравоохранения и социальной защиты;

Также на финансирование образовательных и научных программ было выделено 3,6 млрд лари, или 13% ресурса; 10% ресурса – 2,9 млрд лари – на финансирование направления обороны и безопасности; Сумма такого же объема направлена для обслуживания и погашения государственного долга; На экологические и сельскохозяйственные программы выделено 1,2 миллиарда лари, на финансирование культуры и спорта – 940 миллионов лари. Всего на финансирование инфраструктурных проектов предусмотрено более 7 миллиардов лари.

