Парламент Грузии утвердил дополнительные поправки в Оборонный кодекс

Парламент Грузии 30 ноября в ускоренном порядке принял спорные поправки в Оборонный кодекс в третьем чтении. Изменения поддержал 81 депутат. Накануне, 29 ноября, депутаты проголосовали за поправки в первом чтении.

В «Оборонный кодекс» добавлена ​​норма, согласно которой человек имеет право обжаловать в суде решение о своей постановке на воинский учет призывника. Однако обжалование указанного решения не прекращает его действия. По старой версии кодекса, обжалование решения о призыве на военную службу временно приостанавливало его.

По информации Парламента Грузии, поправка регулирует вопросы, связанные со специальным учетом, отсрочкой прохождения национальной военной службы студентов высшей образовательной программы высшего учебного заведения Грузии, отсрочкой прохождения национальной военной службы действующими студентами высшей образовательной программы высшего учебного заведения иностранного государства, установленного законодательством иностранного государства, и сроками присвоения звания на переходный период.

21 сентября Парламент Грузии принял спорный Оборонный кодекс 80 голосами в третьем чтении. Согласно обновленному кодексу, который вступит в силу в 2025 году, все призывники теперь будут проходить обязательную службу только в системе Министерства обороны.

Кроме того, существенно увеличится плата за отсрочку призыва – с 2000 лари до 10 000 лари. Для призывников в возрасте до 25 лет будет разрешена только одна такая отсрочка сроком на один год. До этого они могли дважды отложить военную службу, в общей сложности на 18 месяцев.

Еще одно важное и спорное изменение касается положения, предусматривавшего отсрочку призыва на военную службу лиц со статусом священнослужителя. После вступления в силу нового кодекса от военной службы будет освобождено только духовенство Грузинской Православной Церкви, поскольку согласно Конституционному соглашению между государством и Церковью от 2002 года православное духовенство освобождено от воинской повинности.

Кроме того, новый кодекс направлен на повышение благополучия военнослужащих. По заявлению заместителя министра обороны Григола Гиоргадзе, Оборонный кодекс необходим для достижения целей, которые служат укреплению обороноспособности, повышению совместимости с НАТО и установлению социальных гарантий для военных. «Благодаря реформам, заложенным в Оборонный кодекс, значительно увеличится подготовленный резерв, обученный по стандартам НАТО», – заявил заместитель министра.

