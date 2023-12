Председательство Индии в G20 и рассвет нового мультилатерализма

Сегодня исполнилось 365 дней с тех пор, как Индия стала председателем G20. Это момент для размышления, для взятия новых обязательств и возрождения духа «Vasudhaiva Kutumbakam» («Одна Земля, Одна Семья, Одно Будущее»).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Когда мы взяли на себя эту ответственность в прошлом году, глобальная среда столкнулась с множеством проблем: восстановлением после Covid-19, надвигающимися климатическими угрозами, финансовой нестабильностью и долговыми проблемами в развивающихся странах, и все это на фоне упадка мультилатерализма. В условиях конфликтов и конкуренции пострадало сотрудничество в области развития, что, в свою очередь, замедлило прогресс.

Заняв пост председателя G20, Индия попыталась предложить миру альтернативу статус-кво, что означало переход от прогресса, ориентированного на ВВП, к прогрессу, ориентированному на человека. Индия хотела напомнить миру о том, что нас объединяет, а не о том, что нас разделяет. Наконец, глобальный диалог должен был развиваться – интересы немногих должны были уступить место чаяниям большинства. Это требовало фундаментальной реформы мультилатерализма, в том виде, в котором мы их знали.

Инклюзивный, амбициозный, ориентированный на действия, решительный – эти четыре слова определяют наш подход в качестве председателя G20, а Декларация лидеров Нью-Дели (NDLD), единогласно принятая всеми членами G20, является доказательством нашей приверженности соблюдению этих принципов.

Инклюзивность является отправной точкой нашего председательства. Принятие Африканского союза (AU) в качестве постоянного члена G20 помогло интегрировать 55 африканских стран в международный форум, расширив его до 80% населения мира. Эта активная позиция способствовала более всестороннему диалогу о глобальных проблемах и возможностях.

Первый в своем роде саммит “Голос Глобального Юга”, дважды созванный Индией, возвестил о новом рассвете многосторонних отношений. Индия включила проблемы Глобального Юга в международный дискурс и открыла эру, когда развивающиеся страны займут достойное место в формировании глобального дискурса.

Инклюзивность по отношению к G20 также нашла отражение во внутреннем подходе Индии, превратив его в народное председательство, подобающее самой большой демократии в мире. Посредством мероприятий «Jan Bhagidari» («Вовлеченность народа») G20 охватила 1,4 миллиарда граждан и привлекла в качестве партнеров все штаты и союзные территории (Union Territories). Что касается содержательных элементов, то Индия обеспечила привлечение внимания международного сообщества к более широким целям развития, что соответствует мандату G20.

На решающем этапе реализации повестки дня на период до 2030 года Индия зпредставила План действий G20 до 2023 года, направленный на ускорение прогресса в достижении Целей устойчивого развития (SDGs), применяя межсекторный, ориентированный на действия подход к взаимосвязанным вопросам, включая здравоохранение, образование, гендерное равенство и экологическую устойчивость.

Ключевым фактором этого прогресса является надежная цифровая публичная инфраструктура (Digital Public Infrustructure/DPI). В этом вопросе Индия решительно высказала свои рекомендации, на собственном опыте убедившись в революционном воздействии таких цифровых инноваций, как Aadhaar, UPI и Digilocker. Благодаря G20 мы успешно завершили создание репозитория цифровой публичной инфраструктуры, что является важным шагом в глобальном технологическом сотрудничестве. Это репозиторий, включающий более 50 DPI из 16 стран, поможет странам Глобального Юга создавать, внедрять и масштабировать DPI для реализации своего потенциала инклюзивного роста.

В рамках проекта “Единая Земля” мы поставили амбициозные и инклюзивные цели по созданию срочных, долгосрочных и справедливых изменений. Пакт “зеленого развития” в Декларации откликается на такие вызовы, как выбор между борьбой с голодом и защитой планеты, предлагая комплексную дорожную карту, в которой занятость и экосистемы будут сочетаться, потребление будет принимать во внимание климатические вызовы, а производство – отвечать потребностям планеты. Кроме того, декларация G20 призывает к амбициозному утроению глобальных мощностей возобновляемой энергетики к 2030 году. С созданием Глобального биотопливного альянса и развитием концепции «зеленого» водорода, амбиции G20 по созданию чистого, зеленого мира не вызывают сомнений. Индия всегда придерживалась этого принципа, и благодаря программе «Образ жизни в интересах устойчивого развития» (Lifestyles for Sustainable Development (LiFE)) мир может может воспользоваться нашими вековыми традициями устойчивого развития.

Кроме того, декларация подчеркивает нашу приверженность климатической справедливости и равенству и призывает к значительной финансовой и технологической поддержке со стороны Глобального Севера. Впервые было признано, что необходим квантовый скачок в объемах финансирования развития – от миллиардов до триллионов долларов. G20 признала, что развивающимся странам необходимо 5,9 триллиона долларов для выполнения своих определенных на национальном вкладов (Nationally Determined Contributions/NDCs) к 2030 году.

Учитывая колоссальный объем требуемых ресурсов, G20 подчеркнула важность создания более совершенных, крупных и эффективных многосторонних банков развития. Одновременно Индия играет ведущую роль в реформах ООН, особенно в реструктуризации ее ключевых органов, таких как Совет Безопасности ООН, что обеспечит более справедливый мировой порядок.

Гендерное равенство заняло центральное место в Декларации, что приведет к созданию в следующем году специальной Рабочей группы по расширению прав и возможностей женщин. Законопроект 2023 года, который стремится зарезервировать одну треть мест в парламенте Индии и законодательных ассамблеях штатов для женщин, отражает нашу приверженность развитию под руководством женщин.

Нью-Делийская декларация воплощает обновленный дух сотрудничества по этим ключевым приоритетам, сосредоточившись на согласованности политики, надежной торговле и амбициозных действиях в области климата. Мы гордимся тем, что за время нашего председательства G20 достигла 87 результатов и приняла 118 документов, что заметно больше, чем в прошлом.

Во время нашего председательства в G20 Индия возглавляла дискуссии по геополитическим вопросам, а также их влиянию на экономический рост и развитие. Терроризм и бессмысленные убийства мирных жителей неприемлемы, и мы должны противостоять им, проводя политику абсолютной нетерпимости. Мы должны воплощать гуманность, а не враждебность, и еще раз подчеркнуть, что это не эпоха войны.

Я рад, что под нашим председательством Индия добилась выдающихся результатов: она оживила мультилатерализм, усилила голос Глобального Юга, поддержала развитие и боролась за расширение прав и возможностей женщин повсюду.

Передавая председательство в G20 Бразилии, мы делаем это с уверенностью, что наши коллективные шаги во имя людей, планеты, мира и процветания будут иметь резонанс в течение многих лет.

