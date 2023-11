Премьер-министр Ираклий Гарибашвили находится с визитом в Азербайджане

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который находится с визитом в Азербайджане по приглашению президента Ильхама Алиева, выступил 24 ноября на саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA) в Баку, где назвал Азербайджан «ценным соседом и стратегическим партнером» Грузии. По его словам, он гордится тем, что «вековые, основанные на дружбе отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне».

Премьер-министр подчеркнул роль региона, как важного транзитно-логистического центра. По его словам, учитывая растущую важность диверсификации и расширения торговли по маршруту Восток-Запад, «Средний коридор» становится интересной альтернативой существующим маршрутам, соединяющим Европу и Азию.

Гарибашвили подчеркнул стратегическую важность содействия связности и отметил, что «наша страна имеет очень интересное стратегическое географическое положение, а также привлекательную бизнес-среду». Премьер-министр также заявил, что Грузия играет важную роль в связях между Востоком и Западом, и «ее общая позитивная экономическая, деловая и институциональная перспектива соответствует нашей цели по обеспечению стабильности и процветания во всем регионе».

По словам Гарибашвили, Грузия работает над реализацией проекта глубоководного морского порта Анаклия, мощность которого составит 100 миллионов тонн в год. Он также коснулся проекта подводного электрического кабеля на Черном море, который был подписан лидерами Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии в декабре прошлого года в Бухаресте. «Мы думаем, что этот проект будет очень интересен не только для нашего региона, но и для Европы», – отметил Гарибашвили.

Премьер-министр заявил, что Грузия заинтересована в углублении тесных отношений с центральноазиатским регионом и полном использовании существующего потенциала, добавив, что динамика последних лет очень позитивна.

«Основная цель нашего правительства – поддержание мира, обеспечение стабильности и содействие экономическому развитию. Хотя регион и мир характеризуются нестабильностью из-за проблем в сфере безопасности, наше правительство смогло достичь упомянутых целей в результате нашей прагматичной, продуманной внешней и правильной экономической политики», – сказал премьер-министр.

«Мы также активно продолжаем интеграцию в Евросоюз. За последние 10 лет мы подписали Соглашение об ассоциации, свободную торговлю с Европой, запущен режим свободного передвижения, режим безвизового передвижения с Евросоюзом, в прошлом году мы получили европейскую перспективу и ожидаем статуса кандидата в декабре», – сказал он.

По словам Гарибашвили, в июле этого года он совершил «очень успешный визит» в Китай и «мы вывели наши отношения на новый уровень, подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое дает новые возможности не только нашим странам, но и всему региону».

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)