Политики повторяют 20-ю годовщину «Революции роз»

23 ноября 2003 года исполнилось 20 лет со дня «Революции роз». «Civil Georgia» предлагает заявления представителей правящей партии и оппозиции относительно революции.

Правящая команда

Шалва Папуашвили, «Грузинская мечта», председатель Парламента: «(По поводу празднования 20-летия Революции роз Национальным движением) получается, что они в итоге празднуют годовщину создания человеконенавистнической системы, что очень серьезно. В этой стране много людей, ставших жертвами режима «Национального движения», и, конечно, представлять это как своего рода праздник — значит высмеивать жертв режима «Национального движения».

Михаил Сарджвеладзе, «Грузинская мечта»: «Я думаю, что празднование и помпезность этого дня (празднования 20-летия Революции роз Национальным движением) содержит в себе своего рода политическую безнравственность, в то же время этическую. Потому что… многих семей настигла беда и стали жертвами огромной трагедии, и соответственно очень большая часть нашего общества не празднует ничего, связанного с этими политическими процессами… Очевидно, они этого даже не осознали реально, что реально они натворили, и что должны извиниться перед той огромной частью Грузии… которая действительно жила в условиях террора».

Оппозиция

«Единое национальное движение»: «Сегодня, (23 ноября), исполнилось 20 лет со дня одного из важнейших событий в новейшей истории не только независимой Грузии, но и нашего региона. «Революция роз» стала ценностной переменой, изменившей гражданское сознание всего грузинского общества, что сделало процесс европейской интеграции нашей страны необратимым. 23 ноября 2003 года считается поворотным моментом европейской интеграции и демократического развития на постсоветском пространстве. «Революция роз» вернула грузинскому народу веру в то, что мы можем самостоятельно создать успешное и демократическое государство. Несформировавшееся грузинское государство стало страной-реформатором номер один в мире, которую прибывший в Тбилиси президент США назвал светочем демократии».

Зураб Чиаберашвили, «Европейская Грузия», участник «Революции роз»: «Сегодня Грузия не смогла бы говорить о членстве в ЕС, присоединении к евроатлантическим структурам, статусе, если бы не Революция роз и либеральные, демократические реформы, осуществленные правительством Революции роз под руководством президента Саакашвили. Сегодня то, на чем по-прежнему стоит наше государство, стоит на прочном фундаменте, созданном после Революции роз.

Звиад Дзидзигури, председатель Консервативной партии, участник «Революции роз»: «Когда безграничная власть попадает в руки конкретной партии или конкретного человека, после этого начинается отчуждение от собственного общества и народа, и это произошло с Саакашвили и его властью в последующие годы, иначе в первые годы когда начались реформы, реформа полиции, процесс наполнения бюджета, бизнес начал платить налоги, пришел газ, электричество, началось строительство дорог, конечно у народа была положительная реакция на это».

