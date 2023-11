TI Грузия: Тендер «Грузинской ЖД», предположительно, адаптирован под российские компании

«Грузинская железная дорога» объявила, предположительно, адаптированный тендер на закупку электровозов на сумму 184 млн лари, поскольку в нем могут участвовать только те компании, которые имеют сертификат, выданный Евразийским союзом, основанным Россией, – сообщает НПО «Международная прозрачность – Грузия».

4 ноября текущего года АО «Грузинская ЖД» объявило тендер на сумму 184 миллиона лари на закупку 10 электровозов. В рамках тендера поставщики смогут подать предложения с 3 по 5 декабря, а победитель должен поставить электровозы до конца 2024 года.

В документации, размещенной на сайте закупок, указано, что компания, желающая принять участие в закупке, должна предоставить: «Сертификат соответствия требованиям «НБ ЖТ ЦТ 04-1998» или «ТР ТС 001/2011», выданный на предлагаемый товар («Нормы безопасности на железнодорожном транспорте. Электровозы. Требования сертификации» или «Соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза»), которые должны быть выданы аккредитованной организацией в реестре Совета железнодорожного транспорта Содружества (СНГ).

Под Таможенным союзом подразумевается Евразийский таможенный союз, который является частью Евразийского экономического союза (Евразийского союза) и включает в себя: Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и Кыргызстан. «Этой записью «Грузинская железная дорога» фактически сузила круг стран, производящих электровозы», – заявляют в организации.

«Международная прозрачность – Грузия» отмечает, что «Грузинская железная дорога» объявила упомянутый тендер посредством процедуры электронных закупок. По заявлению организации, это специальное правило закупки товаров или услуг, которое правительство специально установило для «Грузинской железной дороги». «Специальное правило не освобождает «Грузинскую железную дорогу» от рационального расходования средств и от обеспечения справедливого и недискриминационного подхода к участникам процесса закупок», – говорится в заявлении организации, согласно которому «объявленный 4 ноября тендер прямо нарушает справедливый и недискриминационный подход к участникам закупок, поскольку фактически требует российского сертификата. Покупатель должен акцентировать внимание на квалификацию компании-поставщика, качество приобретаемого товара, а не на его происхождение».

«Международная прозрачность – Грузия» вспоминает случай двухлетней давности, когда к ней обратилась австрийская компания «GSL Steel Trade GmbH», которая посчитала, что Железная дорога искусственно ограничивала конкуренцию в тендере, поскольку запрашивала сертификаты Евразийского союза. «Если бы не это требование, австрийская компания также могла бы участвовать в тендере… Однако «Грузинская железная дорога» приобрела рельсы российского производства на сумму 17 миллионов долларов».

Организация призывает Агентство государственных закупок и Агентство по конкуренции изучить ограничительные условия конкуренции в указанном тендере и принять меры, определенные законом.

