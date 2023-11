Российские адвокаты: член запрещенного в РФ движения исчез из Тбилиси и, находится под стражей, предположительно, в России

Общество юристов и правозащитников «Первый отдел» сообщило, что активист запрещенной в России ультралевой и анархистской организации «Артподготовка» Рафаил Шепелев пропал в Тбилиси 12 октября и, вероятно, удерживается в заключении в России по обвинению, связанному с терроризмом.

Как сообщается, Рафаил Шепелев — российский активист, который участвовал в протестных движениях в поддержку таких людей, как Алексей Навальный, за что его несколько раз арестовывали в России. По информации издания «Медуза», в сентябре 2021 года ФСБ включила «Артподготовку» в список террористических организаций.

Личные вещи Рафаила Шепелева остались в доме на улице Мтацминда в Тбилиси. По словам его единомышленников, он проживал в Грузии с сентября 2021 года и не собирался возвращаться в Россию.

Как сообщает «Первый отдел», 13 октября, на следующий день после исчезновения, Владикавказский районный суд признал активиста виновным в «мелком хулиганстве». По его данным, первоначально его приговорили к административному аресту, а после освобождения поместили в следственный изолятор по обвинению в терроризме.

«Первый отдел» утверждает, что «помещение лиц под административный арест под надуманными предлогами перед заключением под стражу по уголовному делу является распространенной практикой».

По заявлению «Первого отдела», аналогичный инцидент произошел в Кыргызстане в октябре, когда российский активист был похищен и позже найден в СИЗО в Москве.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)