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Источник: Парламент Грузии
Новости

Парламент Грузии принял поправку, упрощающую процедуру получения гражданства

Civil.ge Send an email 01/11/2023 - 19:25
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Парламент Грузии в третьем чтении 84 голосами принял поправку к Закону «О гражданстве Грузии», целью которой является усовершенствование и упрощение процедуры получения гражданства. Документ был подготовлен Министерством юстиции Грузии и представлен Парламенту в июне 2023 года.

Согласно поправке, лицам без гражданства, имеющим статус Грузии, проживающим на территории страны 5 и более лет, будет предоставлена ​​возможность получить гражданство Грузии, если они соответствуют другим условиям, установленным для этой цели. До этого по закону лица без гражданства должны были прожить в стране 10 и более лет.

По информации Парламента Грузии, «Агентство развития государственных сервисов обеспечит проверку уровня знания заинтересованными лицами государственного языка Грузии, истории Грузии и основ права».

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Civil.ge Send an email 01/11/2023 - 19:25
32 Less than a minute

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