Еврокомиссия опубликовала шестой Доклад о Механизме приостановки безвизового режима

Еврокомиссия опубликовала шестой Доклад о выполнении требований безвизового режима странами Западных Балкан и Восточного партнерства. В докладе оценивается их соответствие и прогресс в различных областях, таких как визовая политика, пограничный контроль, судебная система и меры по борьбе с коррупцией. Наряду с другими странами в докладе оценивается и Грузия.

Соответствие визовой политики: в докладе говорится, что Грузия имеет безвизовый доступ к 24 странам, которые входят в список стран ЕС, для въезда в которые требуется виза. В 2022 году Грузия не добилась прогресса в направлении соответствия визовой политики.

Интегрированное управление границами и менеджмент миграции: согласно докладу, Грузия продолжила усилия по решению проблемы необоснованных заявок о предоставлении убежища. В 2022 году Грузия ужесточила контроль на пунктах пересечения границы, предотвратив выезд 4 677 граждан Грузии, которые, как считалось, представляли угрозу нелегальной миграции в ЕС.

Грузия регулярно сотрудничает со странами-членами ЕС в вопросах безвизового режима. В 2022 году Грузия направила 16 полицейских в некоторые страны-члены ЕС для оказания помощи местным правоохранительным органам.

Сотрудничество с Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex) остается сильным, во время чего акцент делается на злоупотреблении безвизовым режимом со стороны граждан Грузии, включая подачу необоснованных заявок о предоставлении убежища.

Грузия сотрудничает со странами-членами по вопросу реадмиссии, где зафиксирован высокий процент положительных решений (98%).

Тенденции мониторинга нелегальной миграции и предоставления убежища: в 2022 году количество заявлений о международной защите от граждан Грузии в странах-членах ЕС увеличилось на 81%. Всего подано 26 450 заявок (в 2021 году — 14 635 заявок). Уровень признания увеличился с 5% в 2021 году до 7% в 2022 году.

В 2022 году зафиксировано 25 случаев незаконного пересечения границы гражданами Грузии. В 2022 году число граждан Грузии, незаконно пребывающих в государствах-членах, увеличилось на 87% и составило 21 910 человек. В 2021 году их число составило 11 695. Число отказов во въезде гражданам Грузии выросло на 31% – с 3030 в 2021 году до 3970 в 2022 году.

В 2022 году количество решений о возвращении граждан Грузии выросло на 50% (16 275 в 2022 году и 10 820 в 2021 году), а также число вернувшихся людей (7 760 в 2022 году и 4 935 в 2021 году – рост на 57%). Коэффициент возвращения немного улучшился: с 46% в 2021 году до 48% в 2022 году.

Общественный порядок и безопасность: согласно докладу, Грузия продолжила усилия по борьбе с коррупцией, создав в 2022 году Антикоррупционное бюро и приняв соответствующий закон.

«Проблема коррупции на высшем уровне еще требует решения, особенно в том, что касается частных интересов и их влияния в сферах политики, судебной власти и экономики», – говорится в докладе.

Согласно докладу, в мае 2023 года Грузия расширила режим заполнения деклараций об имуществе, и это коснулось всех прокуроров.

Кроме того, Грузия приняла новую Национальную антитеррористическую стратегию и План действий и активно сотрудничает с международными организациями, такими как Европол, в усилиях по борьбе с терроризмом.

Борьба с организованной преступностью в Грузии сосредоточена на борьбе с киберпреступностью и незаконным оборотом наркотиков в направлении ЕС.

Грузия тесно сотрудничает со странами-членами ЕС, Европолом и другими международными организациями в различных правоохранительных мероприятиях, включая деятельность, связанную с организованной преступностью и терроризмом.

Международные отношения и основные права: в своем пятом докладе комиссия рекомендовала Грузии привести процедуру назначения судей Верховного суда в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, а также принять и внедрить законодательство о дополнительных проверках добросовестности и эффективности работы судей Верховного суда.

В новом докладе говорится, что Грузия не полностью выполнила рекомендации Венецианской комиссии, которые гарантировали бы кандидатам право на апелляцию при назначении судей Верховного суда. Согласно отчету, Высший совет юстиции должен разъяснить обязательный характер решений Верховного суда.

Пятый доклад рекомендовал Грузии сохранить независимость Службы защиты персональных данных. В июне 2023 года был принят новый Закон о защите данных, который привел законодательство Грузии в соответствие с законодательством ЕС. Однако такие вопросы, как международные правила передачи данных и некоторые исключения/ограничения, еще предстоит решить.

Рекомендации

Визовая политика Грузии должна соответствовать списку третьих стран, составленных Евросоюзом, которым требуются визы, особенно в отношении стран, которые создают ЕС риски нелегальной миграции или угрозу безопасности ЕС;

Необходимо активизировать действия по решению проблемы необоснованных заявок о предоставлении убежища и незаконного пребывания в государствах-членах;

Страна должна участвовать в действиях Оперативного плана действий EMPACT по борьбе с контрабандой мигрантов;

Необходимо создать Офис по восстановлению и управлению активами и активизировать усилия по возвращению, отслеживанию, замораживанию, конфискации и уничтожению активов.

Страна должна принять План действий по борьбе с коррупцией и выделить соответствующие ресурсы для его реализации. Кроме того, особое внимание следует уделить расследованию и исполнению по делам о коррупции на высшем уровне.

Рекомендации Венецианской комиссии должны соответствовать законодательству Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.

