Во время акции протеста «Национального движения» полиция оцепила родное село Бидзины Иванишвили

19 октября полиция не пропустила активистов оппозиционного «Единого национального движения» и журналистов в родное село Бидзины Иванишвили Чорвила в Сачхерском муниципалитете после того, как группа сторонников находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили во главе с Софо Джапаридзе прошла маршем из Тбилиси в село Чорвила, чтобы опротестовать «олигархическое правление» в Грузии. По распространившимся сообщениям, в ограничении въезда в село также участвовали сторонники «Грузинской мечты».

«Сегодня мы символически направляемся в родное село Бидзины Иванишвили, российского олигарха, где обязательно напомним ему, что он не может сделать нас русскими, напомним ему, что он не может уйти от ответственности и не может заменить грузин русскими», – сказала Софо Джапаридзе во время отъезда из Тбилиси.

«Бидзина Иванишвили — российский олигарх, который неформально правит этой страной, и он должен потерпеть поражение», — заявил во время акции Георгий Мумладзе, один из сторонников Саакашвили.

По имеющимся данным, местные жители и сторонники Бидзины Иванишвили забросали активистов «Национального движения» яйцами и камнями.

11 октября Софо Джапаридзе в Тбилиси открыла офис Михаила Саакашвили. По ее словам, именно из этого пространства общество узнает, какие шаги предпринимаются для освобождения Михаила Саакашвили и каково мнение и позиция Саакашвили относительно текущих вопросов в стране.

