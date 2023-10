В Пекине состоялось восьмое заседание совместной грузинско-китайской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством вице-премьера, министра экономики Грузии Левана Давиташвили и заместителя министра коммерции Китая Лин Цзы. Сопредседатели комиссии заявили, что встреча будет еще больше способствовать переходу двусторонних отношений между странами на новый этап, углублению экономического сотрудничества и партнерства в различных отраслях.

По информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, стороны обсудили ряд вопросов, в том числе перспективы углубления свободной торговли, инвестиционных отношений, сельского хозяйства, транспорта, логистики и инфраструктуры, информационных технологий и инноваций, туризма и другие вопросы. Леван Давиташвили кратко представил китайской стороне нынешнюю картину, динамику и статистические данные грузинской экономики, а также рассказал о проводимых реформах в различных сферах.

Давиташвили отметил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, «Грузии удалось сохранить экономическую стабильность» в 2022 году и добиться роста ВВП на 10,1%. По его словам, в 2022 году зафиксирован значительный рост прямых иностранных инвестиций, которые составили рекордные 2,1 миллиарда долларов США. «Грузия осуществила институциональные и структурные реформы и создала благоприятную для бизнеса, либеральную налоговую систему и эффективную правовую базу. С точки зрения инвестиционного климата и простоты ведения бизнеса Грузия остается одной из самых привлекательных стран мира и продолжает работать над привлечением прямых иностранных инвестиций», – сказал Давиташвили.

«Плодотворные и успешные отношения между нашими странами соответствующим образом отражаются на статистике двусторонней торговли. По данным за восемь месяцев 2023 года по торговому обороту Китай занимает 4-е место среди крупнейших торговых партнеров Грузии с долей 7,8%», – отметил министр экономики Грузии.

По его словам, установление безвизового режима для граждан Китая по решению правительства Грузии вместе с возобновлением прямых авиарейсов будет способствовать еще большему углублению грузино-китайского партнерства.

Встреча с министром коммерции Ван Вэньтао

В рамках визита в Китай министр экономики Грузии встретился с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. По данным Минэкономики Грузии, на встрече обсуждались приоритетные направления экономического сотрудничества между двумя странами. Особое внимание было уделено плану действий двустороннего сотрудничества между Грузией и Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь» и его реализации – указанный план был подписан в июле 2023 года во время визита премьер-министра Грузии в Китай.

На встрече обсуждались вопросы развития торгово-экономических отношений с Китаем после вступления в силу Соглашения о свободной торговле между двумя странами. «Было отмечено, что за 5 лет после вступления соглашения в силу торговая статистика Китая и Грузии существенно изменилась. В частности, в 2022 году по сравнению с 2017 годом товарооборот увеличился на 94%, а экспорт увеличился на 265% до 736,9 млн доллар США, структура экспорта также существенно изменилась, и на китайском потребительском рынке появилась новая экспортная продукция из Грузии», – говорится в сообщении Министерства экономики. Также было акцентировано внимание на вопросе экспорта грузинского вина в Китай. Было отмечено, что китайский рынок является одним из наиболее перспективных и приоритетных для винодельческой отрасли Грузии.

По информации Министерства экономики Грузии, вице-премьер Грузии отметил, что 26-27 октября в Грузии в четвертый раз пройдет Тбилисский форум Шелкового пути, в котором «примут участие до 2000 делегатов из 60 стран мира, в том числе высокопоставленные официальные лица и международные финансовые институты, а также представители бизнеса».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)