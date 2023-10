Госминистр Германии: Грузия принадлежит Евросоюзу, но реформы необходимы

На фоне перемен и неопределенности в регионе Грузия находится на перекрестке судеб. Поскольку страна ожидает решения ЕС о своем статусе кандидата в декабре, ставки высоки. В этот решающий момент европейского будущего Грузии интернет-журнал «Civil Georgia» получил возможность записать интервью с государственным министром Германии по вопросам Европы и климата Анной Люрманн по различным актуальным для страны вопросам.

Госминистр Анна Люрманн находилась с трехдневным официальным визитом в Грузии, в рамках которого обсудила вопросы укрепления отношений Грузии с Евросоюзом и реализации необходимых реформ. В рамках визита госминистр встретилась с председателем Парламента, заместителем министра иностранных дел Грузии, а также представителями различных политических партий и общественных организаций. Кроме того, она провела беседу со студентами и посетила линию оккупации вместе с Миссией наблюдателей Европейского Союза (МНЕС).

Civil Georgia: Frau Staatsministerin, willkommen in Georgien.

Мой первый вопрос касается статуса кандидата Грузии в члены ЕС. Как вы знаете, осталось всего несколько недель до того, как Еврокомиссия вынесет окончательную рекомендацию относительно статуса кандидата Грузии в члены ЕС. Каковы ваши ожидания в этом отношении?

Госминистр Анна Люрманн: Германия является решительным сторонником перспективы ЕС для Грузии, и, как подчеркнула комиссия, сейчас важно, чтобы Грузия работала над приоритетными реформами до последнего момента. Как отметил во время своего визита сюда Жозеп Боррель, предстоит еще многое сделать. Я действительно призываю всех в Грузии, правительство, а также оппозицию, по-настоящему поработать над этими приоритетами до декабрьского решения.

Вопрос: Если углубиться в этот вопрос, считаете ли вы, что власти Грузии добились достаточного прогресса в выполнении двенадцати условий, необходимых для получения статуса? И собирается ли правительство Германии поддержать решение о предоставлении Грузии статуса кандидата?

Ответ: Как отметила Еврокомиссия, в том числе в своих устных обновлениях весной, еще многое предстоит сделать в плане реформ здесь, в Грузии. На момент устного обновления только три из двенадцати приоритетов были выполнены, и правительство Германии основывало свою оценку на ситуации, описанной в отчетах комиссии, поскольку комиссия является хранителем договоров ЕС. Еврокомиссия наблюдает и оценивает ситуацию. Поэтому мы ждем отчета комиссии и на его основе примем решение в декабре.

Вопрос: Недавно франко-германская рабочая группа подготовила доклад об институциональной реформе ЕС. Есть ли в этом отчете какие-то конкретные рекомендации, на которые следует обратить внимание правительству Грузии и грузинскому обществу?

Ответ: Это мнение независимых экспертов было направлено главным образом на то, чтобы проинформировать рецензентов о том, как ЕС следует готовиться к расширению. Как вы знаете, одним из копенгагенских критериев является поглощающая способность Евросоюза. Если есть одна проблема, на которой действительно сосредоточилась группа, так это верховенство закона. Верховенство закона является основой ЕС, и важно, чтобы Грузия, включая правительство, оппозицию и грузинское общество, учли это. Когда Грузия стоит на пути реформ, ЕС придает первостепенное значение верховенству закона и независимости суда. И еще раз повторю, я очень надеюсь, что реформы в Грузии будут продвигаться вперед, что даст комиссии возможность дать положительную оценку.

Вопрос: В этом отчете есть одна конкретная рекомендация, на которую грузинские СМИ, в том числе и я, обратили особое внимание: это касается территориальной целостности стран-кандидатов. В докладе говорится: «по соображениям безопасности и стабильности страны с затяжными военными конфликтами не могут вступить в ЕС. То же самое касается стран, у которых есть территориальный конфликт с другой страной-кандидатом или государством-членом ЕС. В докладе также говорится, что присоединение стран, которые имеют спорные территории со страной, не входящей в ЕС, должно включать пункт о том, что эти территории могут присоединиться к ЕС только в том случае, если этого хочет их население».

Как вы читаете эту рекомендацию? В частности, как вы понимаете термин «население», особенно в контексте оккупированных территорий Грузии, а именно Абхазии и Цхинвальского региона, учитывая тот факт, что значительная часть населения была насильственно изгнана из этих регионов?

Ответ: Это заключение независимой экспертной комиссии, поэтому оно не отражает точку зрения ни французского, ни немецкого правительств. Правительство Германии сохраняет приверженность к территориальной целостности Грузии, как было отмечено на последнем саммите НАТО. Также должна сказать, что мне была предоставлена ​​возможность участвовать в патрулировании вблизи административной границы Хурвалети вместе с Миссией наблюдателей ЕС. Для меня было очень впечатляюще видеть конкретную работу, которую проделывает немецкие полицейские, чтобы предотвратить возникновение конфликта и сделать ситуацию на местах максимально терпимой для населения. И как я уже сказала, и Германия, и ЕС продолжают поддерживать это очень важное дело, а также территориальную целостность Грузии.

Вопрос: Допустим, такой пункт был принят ЕС, и если он станет официальной позицией ЕС, думаете ли вы, что это даст Кремлю, Российской Федерации, право на де-факто вето на членство Грузии, Украине и Молдове?

Ответ: Это действительно гипотетический вопрос. Германия, как и другие члены ЕС, как я уже сказала, по-прежнему привержена территориальной целостности (Грузии). Мы определили, что необходимо сделать для того, чтобы Грузия в данный момент продвинулась по пути вступления в Евросоюз: это выполнение двенадцати приоритетов, установленных Еврокомиссией. И я думаю, что предстоит проделать еще много работы, и я призываю всех сосредоточиться на этом и заняться этим прямо сейчас.

Вопрос: Давайте коснемся более широкой темы, такой как часто упоминаемое zeitenwende в немецком политическом мировоззрении. Война в Украине, можно сказать, вызвала критическую переоценку позиций внешней и оборонной политики вашей страны. Мой вопрос: произошла ли такая переоценка в связи с грузино-российской войной 2008 года?

Ответ: Это вопрос к историкам. Для меня самое главное – смотреть в будущее, а взгляд в будущее означает, что мы должны сделать все, чтобы обеспечить мирное и демократическое будущее Грузии, и это будущее – в Евросоюзе. И речь канцлера Цайтенвенде также означает, что Германия усилила свою ответственность и участие здесь, в регионе, и мы действительно решительно поддерживаем точку зрения ЕС.

Вопрос: Да. Таким образом, мы сейчас не думаем о том, что можно было бы сделать по-другому, а больше концентрируемся на будущем, чтобы гарантировать, что, например, те же самые проблемы не повторялись. Я хотела бы вас спросить, что бы вы посоветовали правительству Грузии и гражданам Грузии перед решением Евросоюза в этот критический период?

Ответ: Это очень волнующий период, потому что это критический этап для будущего Грузии, а также для будущего ЕС. Я за то, чтобы эта страна стала членом ЕС и пошла по пути необходимых реформ. Я думаю, что молодое поколение также действительно показало, что оно этого хочет. Я в Грузии впервые и могу сказать, что повсюду чувствую европейский дух.

Таким образом, для меня совершенно очевидно, что Грузия принадлежит семье ЕС. Но это означает, что Грузия должна осуществить необходимые реформы, когда речь идет о реформах и законах, принятых Парламентом, и позиции правительства, а также всего общества, потому что, как сказала Анналена Бербок, наш министр иностранных дел, мы не принимаем правительства в ЕС, мы принимаем в ЕС страны.

Таким образом, страны со всеми институтами, оппозицией, правительством. И, следовательно, все общество должно объединиться и работать над этой перспективой, найти способ прийти к компромиссу, работать вместе, преодолевать разногласия. Это потому, что, как ЕС, мы должны быть уверены, что эти обязательства и перспективы ЕС не являются собственностью одного правительства, которое может измениться после выборов, а затем измениться снова. Нам нужна твердая приверженность всего общества этой перспективе.

Вопрос: Да, и, как вы упомянули, приверженность этой перспективе уже отражена в действиях грузинского общества, и опросы показывают, что подавляющее большинство общества выступает за европейское будущее.

Ответ: Да, и я так рада это слышать!

Civil Georgia: Госпожа государственный министр, большое спасибо за уделенное время.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)