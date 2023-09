Гражданская платформа «Нет фобии!» считает изменения в Оборонном кодексе дискриминационными

Гражданская платформа «Нет фобии!», которая объединяет 12 местных правозащитных организаций, критикует принятие Парламентом Грузии в третьем чтении 21 сентября Оборонного кодекса и связанных с ним законопроектов. Платформа считает, что принятые изменения не соответствуют стандартам прав человека.

В результате изменений вводятся новые правила отсрочки военной службы; Кроме того, священнослужение и учеба в духовных институтах училищах больше не являются основанием для отсрочки службы в армии, а священнослужители подлежат невоенной альтернативной трудовой повинности. Указанное положение не распространяется на духовенство Грузинской Православной Церкви, которое, согласно Конституционному соглашению Грузии, освобождается как от военной, так и от альтернативной службы.

Гражданская платформа утверждает, что принятые законодательные изменения создают разное отношение, с одной стороны, к духовенству ГПЦ, полностью освобожденному от воинской повинности, и, с другой стороны, к духовенству всех других религиозных организаций, которые обязаны пройти невоенную альтернативную трудовую повинность. Соответственно, нарушается защищенное Конституцией право на равенство, а священнослужителям Грузинской Православной Церкви предоставляются привилегии в дискриминационной форме.

Помимо дискриминационного подхода, законодательные изменения проблематичны и с точки зрения защиты свободы вероисповедания, персональных данных и права на частную жизнь, поскольку, согласно Оборонному кодексу, для учета мобилизационного резерва необходимо в электронную систему резерва вносится информация о вероисповедании человека и его статусе священнослужителя, т.е. особая категория персональных данных. «Если эта информация будет принудительно разглашена, будет нарушена свобода вероисповедания и религии, а также свобода личной жизни», – говорится в заявлении платформы «Нет фобии!».

«К сожалению, вместо того, чтобы отменить существующие дискриминационные и неконституционные нормы в законодательстве Грузии (ряд норм в Лесном кодексе, Налоговом кодексе, Законе о государственной собственности, Законе о высшем образовании и т.д.), Парламент Грузии создает новый механизм, несовместимый со стандартами прав человека, который еще больше расширяет круг привилегий Грузинской Православной Церкви. Очевидно, что в Грузии нет политической воли защищать такие основополагающие принципы демократических институтов, как религиозное равенство и свобода вероисповедания», – заявляют организации.

Основываясь на практике Конституционного суда, гражданская платформа в дополнительном анализе изменений заявляет, что, хотя одной из легитимных целей различного обращения может быть рассматриваться признание особой роли Православной Церкви в истории Грузии, что указано в статье 8 Конституции, эта же статья «не направлена ​​на укрепление религиозных привилегий православия и предоставление определенного права Церкви не означает воспрепятствование осуществлению того же права другими религиозными организациями».

Платформа подчеркивает, что, согласно изменениям, создается дифференцированный подход, с одной стороны, к грузинскому православному духовенству, освобожденному как от обязательной, так и от альтернативной службы, и с другой стороны, к духовенству других конфессий, которому придется пройти 12 месяцев альтернативной службы.

Православная Церковь является доминирующей религиозной группой в Грузии. Цель закона – минимизировать количество граждан, отказывающихся от военной службы. Однако, вопреки этой цели, священнослужители небольших религиозных групп обязаны проходить военную или альтернативную службу, а представители Православной Церкви освобождаются от военной службы.

Гражданская платформа «Нет фобии!» утверждает, что, согласно пояснительной карточке к проекту Оборонного кодекса, законной целью оспариваемой дифференциации также может быть исключение «способности недобросовестных фиктивных «религиозных организаций» помогать людям избежать призыва». Однако по этой целью подразумевается, что все религиозные организации, кроме Православной Церкви, являются «недобросовестными, фиктивными» религиозными организациями. В Гражданской платформе говорится, что цель такого содержания не может считаться ценным, законным интересом в ограничении права, поскольку она «противоречит свободе вероисповедания и нейтралитету по отношению к религиозным организациям, за обеспечение чего ответственность несет государство».

