Группа Береговой охраны Грузии участвует в операции НАТО по обеспечению морской безопасности «Морская охрана»

12 сентября тактическая группа Береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии в составе 12 человек отправилась в Грецию для участия в операции НАТО по обеспечению морской безопасности «Морская охрана».

Тактические группы исполнения закона Береговой охраны успешно прошли четырехлетнюю программу оценки НАТО, в результате чего альянс предоставил Грузии статус оперативного партнера операции НАТО по обеспечению морской безопасности «Морская охрана». Грузия является первой страной, не входящей в НАТО, получившей этот статус.

По информации МВД Грузии, включение тактической группы в операцию НАТО призвано внести достойный вклад Грузии в обеспечение безопасности евроатлантического пространства и повысить взаимосовместимость с военно-морскими компонентами НАТО. «Участие в операции, проводимой под эгидой альянса, представляет собой новый, важный этап в углублении практического сотрудничества между Объединенным командованием военно-морских сил НАТО и Береговой охраной Пограничной полиции. Участие в операции – это также лучшая возможность продемонстрировать флаг Грузии и углубить отношения с подразделениями НАТО», – заявляют в МВД.

Операция НАТО «Морская охрана» в настоящее время является единственной операцией, основными задачами которой являются: борьба с терроризмом, содействие свободному передвижению на море, повышение возможностей обеспечения безопасности на море, предотвращение незаконной экономической деятельности и повышение осведомленности о морской ситуации в районе операции.

По информации МВД Грузии, после прибытия личного состава Береговой охраны в Грецию перед началом операции пройдут подготовительные учения. После обучения грузинский контингент будет направлен в состав военно-морского подразделения НАТО и примет участие в операции НАТО в Средиземном море.

