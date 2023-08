Доклад оценивает ущерб, нанесенный памятникам культурного наследия в Цхинвальском регионе

Согласно докладу о выполнении норм международного гуманитарного права в оккупированном Цхинвальском регионе в отношении защиты культурного наследия, культурному наследию в регионе нанесен ущерб во всех аспектах (движимом, недвижимом и нематериальном).

В докладе, который подготовлен совместно Грузинским национальным комитетом «Голубой щит» (GNCBS), председателем ЮНЕСКО по охране культурного наследия и Университетом Ньюкасла, дана оценка 737 объектам культурного наследия в оккупированном Цхинвальском регионе. Из этого из-за отсутствия спутниковых снимков часть можно было оценить только на основании свидетельств очевидцев и информации СМИ.

Лишь 36 из 737 объектов находятся в хорошем состоянии, а почти 20% (1/5) объектов, по которым доступна информация, уничтожены.

Доклад подтверждает более ранние выводы ряда международных организаций, в том числе Human Rights Watch, которые указывают на этнические чистки оккупационными и южноосетинскими силами в селах вдоль линии оккупации.

Большинство объектов культурного наследия, пострадавших во время и после боевых действий, представляют собой музеи и религиозные строения. Наибольший ущерб нанесен недвижимому культурному наследию в ущельях рек Диди Лиахви и Патара Лиахви. Часть разрушенных селений сейчас используется в качестве военного полигона.

В результате строительства военной инфраструктуры уничтожены два объекта культурного наследия, 38 из них находятся в радиусе 500 метров от военной базы, 62 – в радиусе одного километра. По словам очевидцев, военные учения проходят еще на 7 объектах, которые расположены на расстоянии чуть более 1 км от различных военных баз.

Около четверти крепостей, церквей и религиозных строений были повреждены из-за пренебрежения и недостаточного ухода.

В оккупированном Цхинвальском регионе в 1990-е годы был закрыт один из шести музеев, а его коллекция эвакуирована; Еще двое были повреждены в ходе боевых действий. Один из них был снова поврежден в 2004 году, когда по нему вела обстрел артиллерия осетинских сепаратистов (обрушились некоторые стены и крыша). Четыре музея были серьёзно повреждены или разрушены во время боевых действий в 2008 году (включая музеи, пострадавшие в 1990-х и 2004 годах).

Еще одним вызовом, связанным с движимым наследством, является т.н. «черная археология», охватывающая незаконные раскопки, грабежи и незаконный трафикинг.

Кампании по дезинформации также рассматриваются как серьезная угроза. Это включает в себя изменение де-факто властями топонимов, изменение религиозных нарративов и создание альтернативной истории посредством публикации статей и книг, в которых не говорится о связи региона с Грузией. Все вышеперечисленное усугубляется тем, что многие этнические грузины, особенно в Ахалгори, не имеют доступа к ресурсам на родном языке.

Следует отметить, что ущерб был нанесен не только во время боевых действий, но и после них и продолжается по сей день. Имеет место незаконное вмешательство в историческую структуру объектов, строительство рядом с ними военных объектов и другой новой инфраструктуры, повальная беспечность.

В докладе подчеркивается, что медленное разрушение культурного наследия Грузии является частью более широкого процесса утраты. Конфликт глубоко повлиял на жизнь людей, которые владели и использовали это наследие, и не только в плане удовлетворения их основных потребностей. Они не только потеряли доступ к этим объектам культурного наследия, но и их традиции, обычаи и образ жизни, которые передавались из поколения в поколение, находятся под угрозой утраты.

В докладе отмечается, что деятельность правительства Грузии и международных акторов в этом отношении затруднена на всех уровнях из-за отсутствия доступа в оккупированный регион и осложненного мониторинга.

Доклад дает рекомендации, в том числе:

Всем сторонам конфликта: уважать и соблюдать международное право, а также принять все возможные меры для отражения международных норм во внутреннем законодательстве.

Правительству Грузии:

Определить потенциальных генеральных комиссаров: предоставить ЮНЕСКО список людей, которые могут выполнять функции генерального комиссара по культурному наследию;

Назначение генеральных комиссаров: каждая сторона-участница конфликта назначает генерального комиссара по вопросам культурного наследия;

Назначение национального представителя по вопросам культурного наследия;

Специальная охрана: выявление памятников особого значения на территории Цхинвальского региона для обеспечения их особой охраны;

Использование Форума ООН для содействия осуществлению Гаагской конвенции;

Предотвращение незаконного трафикинга (подразумевается улучшение обмена информацией);

Совершенствование национального законодательства.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)