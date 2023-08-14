Прошел 31 год с начала войны в Абхазии

«Неоправданное противостояние стоило жизни многим нашим гражданам — солдатам и мирным жителям», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по случаю 31-й годовщины начала боевых действий в Абхазии и почтил память погибших на войне.

«Территориальные конфликты и их последствия – временная оккупация наших коренных земель, вынужденное переселение сотен тысяч людей на своей же родине, отношения с абхазами и осетинами – остаются главным вызовом нашего государства и общества, ответить на который можно только непоколебимым соблюдением мира, восстановлением доверия, всеобщего развития страны, – подчеркнул глава правительства.

По его словам, построение мирного, сильного, развитого государства вместе с абхазами и осетинами – это наилучшая перспектива и общее дело. «Глубоко верю, что разумная, укрепляющая доверие мирная политика, которую мы проводим с момента прихода к власти, будет последовательно приближать нас к этой цели», – добавил он.

«Прошел 31 год с тех пор, как грузинское государство лишено своей исконной земли. Грузия продолжает бороться за сохранение своей идентичности, за свободу и прогресс, мы продолжаем развиваться, чтобы в скором времени достичь заветной цели – построить единую и сильную Грузию вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», – написал председатель Парламента Шалва Папуашвили в социальной сети.

По его словам, это личная трагедия тысяч людей, и «тяжелейшая реальность», с которой мы никогда не сможем смириться.

«С миром, любовью и прощением мы сумеем залечить раны нашей родины, вместе идти и строить вместе, продолжать свободное и достойное сосуществование. Это наша главная национальная задача сегодня», – сказал он.

По его словам, наш долг – перелистать трагическую страницу, чтобы будущие поколения при воспоминании об Абхазии имели вместо боли радость победы и восстановления, а 14 августа стало «поучительным листом».

Председатель правительства Автономной Республики Абхазия Руслан Абашидзе почтил память погибших в борьбе за единство Грузии.

«Прошло достаточно времени, чтобы перемещенное сообщество могло оценить и проанализировать события за последний 31 год. Чрезвычайно важно, чтобы мы полностью включились в процесс реализации правительственной политики мира, чтобы объединить наше общество. Верю, что вместе с нашими абхазскими и осетинскими друзьями – совместными усилиями мы сможем восстановить доверие, сосуществование, основанное на взаимном уважении, и построить будущее, основанное на европейских ценностях», – сказал Руслан Абашидзе.

Правительство Грузии направило 14 августа 1992 года в Абхазскую Автономную Республику вооруженные силы с целью защиты абхазского участка российско-грузинской железной дороги. Однако в сентябре 1993 года правительственным войскам пришлось уйти из региона. По имеющейся информации, за 13 месяцев вооруженного конфликта погибло 12 тысяч человек.

Война в Абхазии происходила в 1992-1993 годах между грузинскими войсками, с одной стороны, и абхазскими сепаратистами, российскими воинскими частями и северокавказскими боевиками, с другой. Война характеризовалась серьезными и повсеместными нарушениями прав человека и жестокостью, в основном по отношению к гражданскому населению Грузии. По оценкам МККК, в результате конфликта погибло и пропало без вести около 10-15 тысяч человек (хотя оценки расходятся и достигают 30 тысяч), более 250 тысяч грузин были изгнаны из Абхазии в результате этнических чисток. В результате войны и после падения Сухуми, взятого сепаратистскими силами с помощью российских войск 27 сентября 1993 года, Грузия потеряла контроль над регионом. В 2008 году Россия признала Абхазию независимым государством, хотя международное сообщество считает Абхазию неотъемлемой частью государства Грузия.

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