Гражданин Грузии нуждается в медицинской помощи из-за беспорядков в лагере Амигдалеза в Афинах

В результате беспорядков в лагере размещения нелегальных мигрантов Амигдалеза в Афинах, в ходе которых греческая полиция применила слезоточивый газ для контроля ситуации, у гражданина Грузии возникли проблемы со здоровьем, и ему потребовалась медицинская помощь.

Один из грузинских мигрантов из лагеря сообщил телеканалу «Мтавари», что у одной грузинки проблемы со здоровьем, но оказать ей медицинскую помощь и перевести в больницу не представляется возможным. По его словам, утром в лагерь должен был приехать представитель Посольства Грузии в Греции, чтобы оценить положение мигрантов, но к ним никто не приходил и «даже не позвонил после того, как услышал, что мы общались с журналистами».

В ответ на инцидент Посольство Грузии в Греции опубликовало заявление, в котором говорится, что исполняющий обязанности консула немедленно связался с гражданкой Грузии и находится на постоянной связи как с ним, так и с администрацией Амигдалезы. Во время очередного общения 26 июля состояние здоровья гражданки было проверено, и посольство предложило ей помощь для своевременного возвращения в Грузию. Однако гражданка Грузии, запросившая убежища в Греции, отказался вернуться на родину.

По информации посольства, беспорядки в лагере начались 26 июля в 2 часа ночи. Около 3 часов дня ситуация успокоилась, и соответствующие службы и граждане Грузии подтвердили посольству, что на месте все спокойно и все граждане Грузии в безопасности. В больницу были доставлены только те люди, у которых были проблемы из-за слезоточивого газа, и среди них не было граждан Грузии.

Посольство Грузии в Греции еще раз отметило активную связь с гражданами Грузии, находящимися в лагере, а также с администрацией лагеря и греческими правоохранительными органами. В посольстве пообещали помочь гражданам Грузии вернуться на родину.

По данным греческих СМИ, беспорядки в лагере последовали за смертью 26-летний индиец. В полиции говорят, что молодой человек потерял сознание около 10 часов ночи, а прибывшая в лагерь бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть. Мигранты связали его смерть с несвоевременной медицинской помощью и в знак протеста сожгли матрасы, стулья и ящики. В результате полиция задержала 10 человек.

Αυτήν τη στιγμή στην #Αμυγδαλέζα

Άρρωστος κρατούμενος πέθανε επειδή δεν του χορηγήθηκε φαρμακευτική περίθαλψη



Το ελληνικό κράτος δολοφονεί#antireport pic.twitter.com/UDEQ8DoHjK — Community of Squatted Prosfygika (@Prosfygika) July 25, 2023

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