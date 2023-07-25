Почему Иванишвили преследует своего бывшего финансового советника?

Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего главы Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили по факту присвоения крупной суммы криптовалюты и легализации незаконных доходов. Ниже приведены подробности этого дела, которые подробно изучило Радио «Свобода».

Все началось в 2010 году, когда Иванишвили пришел к своему офтальмологу на консультацию, во время которой тот просто упомянул своего сына, только что окончившего Европейский институт бизнеса (INSEAD) в Париже. Через год Иванишвили связался с Бачиашвили, который тогда был партнером американской фирмы «Booz & Company» в Москве, и передал финансовый контроль над своими активами в России и Грузии.

Бачиашвили стремительно продвигался по карьерной лестнице. В 2013 году Бидзина Иванишвили основал «Фонд соинвестирования», капитал которого составлял 6 миллиардов долларов США, из которых 1 миллиард принадлежал самому Иванишвили. С тех пор Фонд профинансировал ряд проектов, в том числе «Панорама Тбилиси» и «Галерея Тбилиси», и по сей день является крупным игроком в энергетике, инфраструктуре, туризме, недвижимости и других секторах.

Георгий Бачиашвили играл важную роль в управлении «Фондом соинвестирования» и долгие годы считался одним из самых близких и доверенных лиц грузинского миллиардера. Помимо управления «Фондом соинвестирования», Бачиашвили владел акциями управляющей компании фонда «GCF Partners», где ему, как и двоюродному брату Иванишвили Уче Мамацашвили, принадлежало 42%. Позже Бачиашвили стал единоличным владельцем управляющей компании «Фонда соинвестирования». В 2019 году повышен в должности и переведен из Исполнительной дирекции фонда на должность председателя Наблюдательного совета.

Влияние Бачиашвили вышло за рамки Фонда соинвестирования, поскольку он перешел в индустрии технологии, финтех, блокчейн и индустрию конопли. В 2014 году он основал компанию «Mission Gate», «венчурный» фонд, который выступает в роли т.н. «ангела-инвестора» для различных стартапов. В том же году американский «Форбс» называет Георгия Бачиашвили в числе 30 самых влиятельных людей мира в возрасте до 30 лет в сфере финансов (Forbes 30 Under 30). Бачиашвили активно поддерживает цифровую валюту и вкладывает деньги в такие проекты, как «Битфури» и «Криптомат», работающие с криптовалютами. Он также добился того, что обе компании были освобождены от налогов при поддержке правительства.

В 2014-2015 годах компания «Битфури» получила значительную поддержку от «Фонда соинвестирования» Иванишвили. Он получил кредит в миллионы долларов и 18 гектаров земли от Министерства экономики Грузии за 1 лари и построил «Дата-центры» — центры генерации криптовалюты — в Гори и Глдани (Тбилиси). Правительство предоставило этой территории в Глдани статус свободной индустриальной зоны, тем самым освободив «Битфури» от налога на прибыль, имущество и НДС.

«Криптомат», оператор криптовалютных банкоматов, появился в городах Грузии в 2018 году. С помощью банкоматов «Криптомат» стала возможной покупка и продажа биткойнов, лайткойнов, биткойн-кэш и эфириума в лари.

В течение многих лет Бачиашвили сопровождал представителей правительства Грузии в столицы мира. В 2019 году рассматривался в качестве кандидата на пост министра экономики страны, но не был назначен на этот пост.

Потеря доверия

В сентябре 2022 года Бачиашвили дал показания в пользу Иванишвили в известном споре Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse. Через три месяца Бачиашвили продал свою 100-процентную долю в «GCF Partners» – управляющей компании «Фонда соинвестирования» – племяннику Бидзины Иванишвили и исчез из поля зрения общественности.

По словам адвокатов Иванишвили, первые трещины в доверии Иванишвили появились после того, как Иванишвили заметил нарушения в еще одном проекте «Фонда соинвестирования» – «Мтквари ГЭС». Стоимость проекта составляла 131 миллион долларов США. ГЭС должны были ввести в эксплуатацию к 2020 году, но проект до сих пор не достроен, а бюджет почти удвоился до 235 миллионов. Подозрения Иванишвили усилились после того, как после 2015 года Бачиашвили приобрел значительную недвижимость как в Грузии, так и за рубежом.

Обвинения в обмане Иванишвили

По заявлению прокуратуры, в 2015 году Бачиашвили убедил Иванишвили вложить деньги в добычу биткоина через «Битфури». По той же информации, Иванишвили инвестировал в производство биткойнов 5 млн долларов США, а Бачиашвили — 1,3 млн долларов США; В итоге 79,3% прибыли должен получить Иванишвили, а 20,7% – Бачиашвили. За год было сгенерировано 24 661,85 биткойнов. По данным прокуратуры, Бачиашвили обманул Иванишвили и присвоил биткойны на сумму почти 40 миллионов долларов США, после чего перевел биткойны на разные криптовалютные кошельки.

Адвокаты Бачиашвили говорят, что Иванишвили никогда не был соинвестором, и что 5 миллионов долларов США были его инвестициями, взятыми в кредит в «Карту банке».

Текущее состояние дела

По информации прокуратуры, Иванишвили дал показания в апреле 2023 года. У Георгия Бачиашвили, вернувшегося в Тбилиси летом 2023 года, арестовали имущество. 17 июня Следственная и досудебная коллегия Тбилисского городского суда наложила арест на имущество Бачиашвили и его доли в различных компаниях.

6 июля прокуратура предъявила Бачиашвили обвинение. В тот же вечер суд избрал для него в качестве меры пресечения выплату залога в размере 2,5 млн лари.

Теория заговора

Иванишвили не выступал публично после 2021 года. С пояснениями по делу Бачиашвили выступают прокуратура и адвокаты Иванишвили.

Приближенный к Иванишвили философ Заза Шатиришвили, часто пишущий о том, что Запад объединился против Бидзины Иванишвили, также связывает дело Бачиашвили с «заговором». В его письме, которое активно распространяли провластные СМИ и соцсети, говорится, что Бачиашвили является частью заговора, спланированного «американскими спецслужбами» против Бидзины Иванишвили, целью которого является «втягивание Грузии в войну». По словам Шатиришвили, Иванишвили — «принципиально неприемлемая личность для американских спецслужб», поскольку он создал «первый и до сих пор единственный в мире прецедент, когда он покончил с прочно утвердившейся в государстве американской агентократией и восстановил демократию». В подтверждение своей теории Шатиришвили пишет, что к Бачиашвили был приставлен адвокат Михаила Ходорковского.

Роберт Амстердам, представляющий интересы Бачиашвили, является бывшим юристом ЮКОСа Ходорковского. Его сын Сэм Амстердам представлял Бидзину Иванишвили в 2012 году и лоббировал ее интересы.

Роберт Амстердам заявил радио «Свобода», что дело против Бачиашвили имеет политическую подоплеку. По его словам, отношения между Иванишвили и Бачиашвили прекратились после того, как последний после вторжения России в Украину занял позицию поддержки Украины.

В свете политической позиции, которую заняло правительство Грузии после вторжения России в Украину, некоторые политики и влиятельные лица призывают ЕС и США ввести санкции против Бидзины Иванишвили как «теневого правителя Грузии».

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