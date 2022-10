Европарламент 20 октября 540 голосами поддержал решение о непризнании проездных документов, выданных в оккупированных регионах Грузии и Украины. Только 6 депутатов были против, а 36 воздержались.

Решению Европарламента предшествовала достигнутая 12 октября послами ЕС договоренность, согласно которой документы, выданные Российской Федерацией в оккупированных регионах или проживающим там гражданам, не будут действительны для получения виз или пересечения границ в Шенгенской зоне.

Следующий шаг предполагает согласование окончательного законодательного акта в Европейском парламенте и Совете Европейского Союза. Как только оба учреждения примут такой акт, он вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Евросоюза.

В своем решении депутаты Европарламента отметили, что аннексия Россией Крыма, Севастополя, Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья является незаконной. Евросоюз также осудил решение России признать независимость оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона. Поэтому государства-члены ЕС и союзники из Европейской экономической зоны «больше не должны принимать проездные документы, выданные Россией в этих регионах».

Депутаты Европарламента отметили, что Еврокомиссия должна провести консультации со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, которые больше не будут приниматься в будущем.

