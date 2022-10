Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией находится с визитом в столице Руанды Кигали, где 12 октября выступил на 145-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) и провел ряд встреч.

(МПС) — глобальная организация национальных парламентов, объединяющая парламенты 178 стран-членов и 14 ассоциированных членов. 145-я сессия МПС Межпарламентский союз (МПС) — глобальная организация национальных парламентов, объединяющая парламенты 178 стран-членов и 14 ассоциированных членов. 145-я сессия МПС открылась в столице Руанды Кигали 11 октября и завершится 15 октября. Одной из основных тем ассамблеи является гендерное равенство и гендерно-чувствительные парламенты.

Шалва Папуашвили обратился к участникам 145-й Ассамблеи Межпарламентского Союза

В своем выступлении на 145-й Ассамблее Межпарламентского союза Шалва Папуашвили рассказал о законодательных изменениях, принятых Грузией в направлении поощрения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

«Парламенты могут внести значительный вклад в расширение прав и возможностей женщин — парламенты, учитывающие гендерные аспекты, могут осуществлять соответствующие изменения и строить более равноправные и устойчивые общества», — сказал он.

Говоря о законодательных изменениях, принятых Парламентом Грузии в последние годы в целях обеспечения гендерного равенства, Шалва Папуашвили упомянул о введении обязательных гендерных квот в 2020 году с целью повышения политического участия женщин. «В результате внесения поправок в Избирательный кодекс почти вдвое увеличилось количество избранных женщин», — отметил он.

Председатель Парламента также подчеркнул, что Грузия продолжает наращивать свои усилия в этом направлении и «готова сотрудничать с любым заинтересованным парламентом-партнером и делиться собственным опытом в этой сфере».

«Усилия Грузии еще больше увеличились с продвижением нашей страны к членству в ЕС», — отметил Шалва Папуашвили и пояснил, что в рамках процесса вступления в ЕС Совет гендерного равенства и Комитет по правам человека и гражданской интеграции работают вместе, чтобы изменить государственную концепцию гендерного равенства и закон Грузии о гендерном равенстве.

Встречи с коллегами

В рамках визита в Руанду 13 октября спикер Парламента Грузии встретился с вице-спикером Верховной Рады Украины Александром Корниенко и обсудил, в том числе, процесс евроинтеграции двух стран. В этом контексте Шалва Папуашвили акцентировал внимание на прогрессе Грузии в направлении выполнения 12 рекомендаций ЕС.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, Шалва Папуашвили подтвердил непоколебимую поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил, что продолжающаяся война является большим вызовом для безопасности Европы. Он также говорил о поддержке, оказанной Грузией Украине.

«Председатель Парламента пожелал успехов украинскому народу в борьбе за независимость своей страны», — говорится в распространенном Парламентом сообщении.

В свою очередь, вице-спикер Рады Украины написал в Twitter, что грузинский народ также пострадал от «российского террора».

«Исходя из этого они понимают, почему мы требуем, чтобы весь мир признал Россию спонсором международного терроризма и возложил на них полную ответственность за свои действия», — сказал Корниенко.

Также 13 октября Шалва Папуашвили встретился с председателем Национального Собрания Республики Кот-д’Ивуар Адамой Биктого, где стороны обсудили вопросы укрепления парламентских связей. Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, на встрече Шалва Папуашвили выразил благодарность за поддержку территориальной целостности Грузии со стороны Код-д’Ивуара и рассказал о сложной ситуации в оккупированных регионах Грузии.

Сегодня же председатель Парламента Грузии встретился со спикером Парламента Республики Сьерра-Леоне Чернором Аббасом Бунду, в ходе чего Шалва Папуашвили приветствовал решительную поддержку со стороны Сьерра-Леоне на Генеральной Ассамблее ООН инициированной Грузией резолюции «О статусе ВПЛ и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия».

Перед этим, 12 октября, Шалва Папуашвили встретился с председателем Национального Собрания Республики Корея Джин-Пё Кимом и обсудил с ним парламентские отношения, а также углубление существующего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, Шалва Папуашвили выразил признательность корейской стороне за поддержку, оказанную Грузии в борьбе с пандемией Ковид-19.

Встреча с членами Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО

13 октября глава Парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с членами Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО и беседовал с ними об агрессии России против Украины, ситуации с региональной безопасностью, текущей ситуации в Грузии, об отношениях НАТО-Грузия и в этом направлении о двустороннем парламентском диалоге.

«Было отмечено, что Грузия на протяжении многих лет является надежным и ответственным партнером НАТО, и Североатлантический альянс будет и впредь поддерживать нашу страну на пути интеграции в НАТО», — говорится в распространенном Парламентом релизе.

В то же время, на встрече Шалва Папуашвили выразил благодарность за поддержку НАТО территориальной целостности и демократического развития Грузии.

Парламентская делегация Грузии вылетела в Руанду 11 октября в рамках 145-й Ассамблеи Межпарламентского союза и завершит визит 16 октября. Наряду с Шалвой Папуашвили в состав делегации входят: председатель Комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе; первый заместитель председателя Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Хатиа Цилосани, и член парламентской политической группы «Гирчи» Александр Раквиашвили.

