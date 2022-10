Послы ЕС 12 октября достигли соглашения о непризнании документов, выданных Россией в оккупированных регионах Грузии и Украины.

Согласно решению, документы, выданные в оккупированных Россией регионах или гражданам, проживающим там, не будут действительны для получения виз или пересечения границ в Шенгенской зоне.

В пресс-релизе Совета Евросоюза подчеркивается, что это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов.

«Это также последовало за односторонним решением России в 2008 году признать независимость территорий Грузии, Абхазии и Южной Осетии», — говорится в релизе.

В нем также отмечается, что, несмотря на то, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются государствами-членами ЕС или находятся в процессе непризнания, данное решение направлено на установление единого подхода, а также обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также защита безопасности государств-членов ЕС.

Чехия, которая является нынешним председателем Совета ЕС, готова начать переговоры с Европарламентом, чтобы прийти к окончательному соглашению по этому вопросу.

