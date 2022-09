Согласно исследованию, опубликованному 30 сентября неправительственной организацией «Международная прозрачность — Грузия» (TIG), 18 государственных ведомств не публикуют упрощенные контракты о закупках.

По данным «Международной прозрачности», в их число входят Администрация правительства, Администрация президента, МВД, СГБ, Служба разведки Грузии и другие.

По заявлению организации, эти ведомства в разное время прекратили публикацию упрощенных контрактов о закупках, а некоторые из них опубликовали лишь несколько контрактов за последние несколько лет.

«Вероятность того, что эти организации не оформляют контракты через упрощенную закупку, очень мала. То, что контракты существуют, но не публикуются, подтверждено совместной публикацией более 100 договоров МВД в октябре 2019 года», — поясняют в организации.

«По заявлению Международной прозрачности, о наличии контрактов свидетельствует модуль SMP электронной системы госзакупок, где публикуются согласования по упрощенным закупкам госорганами с Агентством по закупкам.

По заявлению организации, в этом модуле в 2020-2022 годах, например, МВД запросило право на проведение упрощенной закупки по 269 закупкам, в том числе 53 закупки, где сумма контракта превышала 100 000 лари.

Согласно исследованию, в этот же период Администрация правительства запросило право проведения упрощенных сделок по 19 закупкам; СГБ — по 36; ЮЛПП Агентство услуг МВД Грузии — по 57.

По заявлению организации, публичные ведомства применяли аналогичную практику и в прошлые годы. Например, исследование того же содержания, проведенное в 2017 году и охватывающее государственные закупки с 2015 по 2017 год, показало, что более 50 закупщиков не публиковали никаких контрактов об упрощенных закупках.

По заявлению «Международной прозрачности», после письма, направленного в Агентство госзакупок в 2019 году, в октябре того же года только часть контрактов (например, МВД и его подведомственные учреждения) были загружены в систему. Однако до сих пор не опубликованы упрощенные договоры о закупках Администрации правительства Грузии, Службы государственной безопасности и Службы разведки Грузии.

«Международная прозрачность – Грузия» писала о той же проблеме в исследовании 2020 года.

Рекомендации

«Международная прозрачность — Грузия» призывает Агентство госзакупок и закупающие организации уделять больше внимания публикации договоров об упрощенных закупках.

Организация указывает на необходимость внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и, соответственно, на необходимость признания правонарушением игнорирования принципа публичности, установленного нормативными актами.

Учитывая, что, помимо закупок, связанных с государственной тайной, «секретные контракты» значительно повышают риски коррупционных сделок, «Международная прозрачность» призывает прокуратуру поинтересоваться этим вопросом.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)