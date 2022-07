Алан Гаглоев назначил несколько чиновников

Глава оккупированного Цхинвальского региона Алан Гаглоев назначил нескольких чиновников, в том числе Илариона Гагиева, который занял должность главы администрации Ахалгорского района. По информации местного информационного агентства «Рес», соответствующий указ Гаглоев подписал 19 июля.

Как сообщает «Радио Свобода», в 2019 году Гагиев хотел участвовать в «парламентских выборах», однако из-за наличия гражданства Грузии его кандидатура была снята с регистрации. Несмотря на то, что «Верховный суд» региона признал это решение законным, Гагиев заявил тогда, что суд не смог предоставить доказательства его гражданства, так как он не является гражданином Грузии.

Вчера Гаглоев подписал очередной указ, которым освободил от должности главу «Государственной охраны» Андрея Захарченко. Личность его преемника на должности до сих пор неизвестна.

15 июля Гаглоев представил сотрудникам администрации города Цхинвали нового главу Гено Каяева. По словам Гаглоева, новый глава администрации «новый глава администрации обладает всеми необходимыми качествами для реализации намеченных планов… Опыт управленческой работы у Гено Георгиевича есть, и поэтому я не сомневаюсь в том, что процесс вхождения в новую должность пройдет быстро, без проволочек и эффективная работа будет налажена».

««Нам предстоит много работать, произойдут и некоторые кадровые изменения, но для достижения желаемого результата без этого никак», — отметил Кажаев.

Кроме того, как сообщает «Рес», в тот же день глава Цхинвальского региона сменил главного редактора газеты «Хурзарин» Юрия Габараева на Ирину Дамбегову. Кроме того, Гаглоев уволил директора телекомпании «Ир» Георгия Келехсаева, которого временно заменил его заместитель Алан Бестаев.

