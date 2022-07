Нападавшего на членов Республиканской партии отпустили под залог

Тбилисский городской суд подтвердил 14 июля для «Civil Georgia», что 13 июля суд освободил Ираклия Хомасуридзе, напавшего на членов Республиканской партии — депутата Хатуну Самдзнидзе и Давида Бердзенишвили, из предварительного заключения под залог в размере 1000 лари.

Bнтернет-издание «Нетгазети» пишет со ссылкой на слова адвоката Хомасуридзе Александра Кобаидзе, что петицию об освобождении Хомасуридзе подписали 205 человек, хотя решающую роль для суда сыграло согласие самих потерпевших.

Хатуна Самнидзе отреагировала на освобождение Хомасуридзе в Facebook и подтвердила, что их целью не было применение к обвиняемому самой жесткой формы пресечения, поэтому они согласились на замену предварительного заключения на освобождение под залог.

«Это, конечно, не означает, что мы больше не будем выражать претензию на совершенное им преступление», — сказала депутат, добавив, что «выражение позиции по изменению меры пресечения ни на один процент не означает отрицания преступных действий, совершенных ими».

Она также подчеркнула, что она и Давид Бердзенишвили также потребуют от прокуратуры вынесения постановления о возбуждении или невозбуждении уголовного преследования в отношении второго нападавшего, чтобы «использовать следующий правовой механизм».

6 июня Хатуна Самнидзе написала в Facebook, что на проспекте Руставели на нее напали двое мужчин. Позже в беседе с представителями СМИ она пояснила, что, когда она шла по проспекту Руставели с однопартийцем Давидом Бердзенишвили, к ним подошли двое мужчин, заговорили и «внезапно перешли к нецензурной брани и оскорблениям на политической почве». По ее словам, нападавшие также угрожали им, что они не смогут ходить по улице в одиночку, без охраны, после чего перешли к физическому насилию.

В свою очередь Давид Бердзенишвили сказал, что нападавшие также напомнили критику со стороны его брата Левана Бердзенишвили в адрес царя Ираклия II из-за договора, подписанного с Россией в 1783 году, и сказали ему, что его брат ругает матом «нашего святого».

МВД изначально начало расследование по статье 126 УК Грузии, насилие, и, несмотря на заявление потерпевшего о том, что в нападении участвовали 2 человека, задержан был только один из них. Позже прокуратура изменила обвинение Ираклию Хомасуридзе на статью 156 (2, «а»), преследование с применением насилия или угрозы применения насилия. Суд назначил ему предварительное заключение 8 июня в качестве меры пресечения.

