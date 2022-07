В Сухуми состоялось заседание Российско-Абхазской экономической комиссии

Руководители различных министерств и ведомств России находятся с визитом в оккупированной Абхазии под руководством заместителя министра экономики Дмитрия Вольвача, где обсуждают вопросы экономического сотрудничества.

29 июня замминистра экономики России встретился с «премьер-министром» Абхазии Александром Анквабом и несколькими членами «правительства».

Отметив, что в ближайшее время будет подписана программа на 2022-2025 годы, Вольвач сообщил, что «с нашими абхазскими коллегами уже планируем пакеты проектов и соглашений в программу нового инвестиционного цикла». Он подчеркнул необходимость «экономической модернизации» оккупированного региона и пообещал новые российские инвестиции. Вольвач выразил надежду, что «инвестиции будут надежно защищены в правовой сфере».

Стороны акцентировали внимание на росте цен на нефть и российских инвестициях в туристическую инфраструктуру Абхазии, включая восстановление авиасообщения через сухумский аэропорт.

Российские зарплаты публичным служащим Абхазии

Местные СМИ сообщают, что достигнута договоренность, согласно которой Россия продолжит выплачивать зарплату работникам публичных структур Абхазии до конца 2025 года. В то время как замминистра экономики России обратил внимание на важность повышения зарплаты публичным служащим, Анкваб подчеркнул, что существует практика, когда один человек формально занимает несколько должностей и получает зарплату отовсюду, что, по его словам, равносильно «воровству государственных средств».

Поскольку неустранимой проблемой остается ненадлежащее управление российской помощью властями оккупированного региона, пересмотрена стратегия устранения нарушений, выявленных Федеральным казначейством России в связи с расходованием российской помощи в 2019-2021 годах. На заседании совместной комиссии абхазская сторона рассказала о реализуемых экономических проектах и ​​расходовании российских средств, представила новые проекты в сфере здравоохранения и социальной сфере.

