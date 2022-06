Грузия на 1 года запретит экспорт пшеницы и ячменя

Правительство Грузии запретит экспорт пшеницы и ячменя с 4 июля 2022 года по 4 июля 2023 года. Соответствующий указ уже подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия заявил сегодня, что в связи с российско-украинской войной, «учитывая ситуацию в регионе, для обеспечения продовольственной безопасности важно реализовывать пшеницу и ячмень местного производства только на внутреннем рынке».

По его словам, несмотря на то что Грузия полностью зависит от импорта пшеницы (500 000 тонн пшеницы в год) и пшеница не может быть экспортирована из Грузии из-за небольшого производства, «нынешняя ситуация создает риск того, что определенное количество пшеницы может быть вывезена на экспорт».

Что касается ячменя, то, по данным министерства, произведенный в стране ячмень вывозится в Ирак и Иран, но важно, что «на данном этапе» он продавался только на местном рынке.

По заявлению Министерства сельского хозяйства, прогнозируемый урожай ячменя на 2022 год колеблется в пределах 60 тысяч тонн, из которых более 2,5 тысячи тонн уже отправлено на экспорт.

