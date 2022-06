Российский бизнесмен, связанный с Абхазией, найден мертвым в России

48-летний российский бизнесмен Евгений Палант, имеющий связи с оккупированной Абхазией, и его 50-летняя жена Ольга Палант были найдены мертвыми в подмосковном поселке Заречье.

Как сообщает агентство «Апсныпресс», Паланты были найдены мертвыми в своем доме. По предварительным данным, они погибли от ножевых ранений. Ведется расследование по произошедшему.

По сообщениям СМИ, Евгений Палант был совладельцем компании мобильной связи «A-mobile» в Абхазии. Сообщается, что бизнесмен также владел акциями инжиниринговой компании Instalsite.

«Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру», — цитирует РИА Новости генерального директора «A-mobile» Бориса Барцица.

Бизнесмен в Абхазии также был известен своей поддержкой Русского драматического театра имени Фазиля Искандера.

