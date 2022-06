Помощь социально незащищенным детям увеличивается до 150 лари

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 1 июня, что с сегодняшнего дня помощь социально незащищенным детям увеличится со 100 лари до 150 лари.

В заявлении, опубликованном по случаю Международного дня защиты детей, премьер-министр Гарибашвили сказал, что увеличение помощи в размере 50 лари затронет более чем 215 000 детей, для чего будет выделено 341 миллион лари.

«Наши усилия по сокращению детской бедности и обеспечению их развития будут продолжаться и усиливаться», — сказал он.

Также в опубликованном сегодня заявлении народный защитник Грузии подчеркнул, что «проблемы детской бедности, насилия в отношении детей, недостатка в реабилитационных служб, служб поддержки и отсутствия благоприятной для детей среды стоят в Грузии остро в течение многих лет».

По словам омбудсмена, количество зарегистрированных социально незащищенных семей с детьми увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом.

Омбудсмен также отметил, что существующие в стране программы «по-прежнему не обеспечивают долгосрочной поддержки семей, живущих в бедности, и повышения их социальной функции». «В государстве по сей день нет эффективной стратегии и механизма сокращения детской бедности и детского труда», — заявляет омбудсмен.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)