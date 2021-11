Правительство планирует пересмотреть социальную политику

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 22 ноября, что правительство планирует заменить существующую «порочную» социальную политику «новой, оздоровленной системой».

«В рамках существующей социальной политики мы сделали так, что наше взрослое, трудоспособное население, наши граждане привыкли к безработице, бедности и бездействию», — сказал глава правительства, подчеркнув необходимость создания «гибкой» системы, в результате которой граждане будут получать социальную помощь в форме зарплаты.

В то же время, по его словам, граждане «могут найти, начать новую работу дополнительно, у них должна быть свобода делать это. Они могут найти две или три работы одновременно». «Мы должны приучать наших граждан к труду», — добавил премьер.

По словам Ираклия Гарибашвили, из 600 000 социально незащищенных людей сегодня более 200 000 являются трудоспособными гражданами и «из-за существующей социальной политики у них нет мотивации искать работу, начать работу».

Рабочую группу, которая будет работать над разработкой новой социальной политики, возглавит вице-премьер Леван Давиташвили. Запуск новой программы запланирован на январь следующего года.

Заявление премьер-министра о том, что существующая социальная политика мешает гражданам искать работу, последовала критика. По словам представителя неправительственной организации «Центр социальной справедливости» Татули Чубабрия, получатели социальной помощи могут работать и в рамках существующей системы. Он также не согласился с утверждением премьер-министра о том, что более 200 тысяч трудоспособных граждан со статусом социально незащищенного являются безработными. «Знают ли они, сколько человек работает неофициально?» — спросила она.

По последним данным за октябрь этого года, 633 586 граждан или 171 724 семьи получили социальные пособия, на что было потрачено 43,38 миллиона лари. В январе эти данные составили 532 242 и 148 653 лари, а израсходованная сумма составила 29,81 миллиона лари.

Размер социальной помощи, получаемой каждой семьей, разный и определяется баллами, выставленными им социальным работником. Например, семья с рейтинговыми балами менее 30 001 получает помощь в размере 60 лари на члена семьи; Семья с рейтинговыми баллами от 60 001 и выше, но меньше 65 001 балла, получает помощь от государства в размере 30 лари на каждого члена семьи. В то же время семья с баллами менее 120 001 получает помощь в размере 100 лари на каждого члена в возрасте до 16 лет.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)