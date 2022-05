Ираклий Кобахидзе оправдывает отказ от приглашения Грузии на встречу G7

Председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе оправдал тот факт, что Грузию не пригласили на последнюю встречу G7 в Германии. По его утверждению, те, кто опечален тем, что Грузия не была участницей «Большой семерки», «также опечалены тем, что сегодня в Грузии нет войны».

«Причина (того, что Грузию не пригласили на встречу) в том, что нынешняя ситуация в Грузии не связана с войной. Поэтому причина очень позитивная, почему мы не присутствуем (на встрече) «Большой семерки»… — мы не связаны с войной, в отличие от Украины и в отличие от Молдовы», — пояснил Ираклий Кобахидзе.

Председатель Грузинской мечты также сослался на заявление Посольства Германии в Грузии, в котором говорится, что Украина была приглашена на встречу, потому что «она находится в состоянии войны», а Молдова непосредственно граничит с ней.

По заявлению председателя оппозиционной партии Европейская Грузия Гиги Бокерия, тот факт, что Грузию не пригласили на встречу G7, является «логичным продолжением последствий курса (Бидзины) Иванишвили».

«Нет доверия этому режиму, что он на стороне свободного мира в этом противостоянии между путинской Россией и свободным миром», — добавил он.

По словам бывшего министра обороны Тины Хидашели, «очень опасно», что Грузия больше не участвует в таких встречах, где «решается наша судьба».

Она также отметила, что Грузия также не приглашена на встречу глав оборонных ведомств стран НАТО 19 мая, где Грузия всегда была «в начале списка» приглашенных гостей.

«Говорю это с полной ответственностью», — сказала она, добавив, что «сейчас эта реальность радикально изменилась».

Встреча министров иностранных дел G7, в которой также приняли участие министры иностранных дел Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Нико Попеску, прошла 12-14 мая в Вайссенхаусе на севере Германии.

